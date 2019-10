Efter Frederikshavns fjerde nederlag i træk er der nu ti point op til topholdet Aalborg i Metal Ligaen.

Frederikshavn White Hawks er gået fuldstændig i stå i toppen af Danmarks bedste ishockeyrække, Metal Ligaen.

Efter at have indledt sæsonen helt i front af ligaen har modgangen ramt det nordjyske hold, som tirsdag aften tabte for fjerde ligakamp i træk.

På egen is blev det til et 3-5-nederlag til Herning Blue Fox, selv om Frederikshavn undervejs førte med 3-1 og stadig var i front inden de sidste 20 minutter. I tredje periode scorede bundholdet Herning tre gange og sikrede sæsonens fjerde sejr.

De nordjyske konkurrenter fra Aalborg udnyttede Frederikshavns nederlag til at udbygge føringen i toppen af rækken, så der nu er ni point mellem rækkens to øverste hold.

På hjemmebane vandt Aalborg Pirates med 5-1 over Sønderjyske, efter at Aalborg ellers havde tabt to af de tre seneste kampe.

Assisteksperten Thomas Spelling var i målscorerens rolle, og han scorede Aalborgs to første mål i opgøret, mens han lagde op til 4-1-målet, der endegyldigt punkterede kampen inden de sidste seks minutter.

Rungsted Seier Capitals' danske mestre har i de seneste uger vist højt niveau efter en skidt sæsonstart. Efter seks sejre i træk måtte holdet dog se sig slået tirsdag aften, da udekampen mod Herlev Eagles blev tabt 2-3.

Dermed går Herlev forbi Rungsted i tabellen, hvor begge hold har 24 point på henholdsvis tredje- og fjerdepladsen - det er et point færre end Frederikshavn og ti point færre end Aalborg.

I Esbjerg vandt hjemmeholdet med 3-1 over Rødovre.

