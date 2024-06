Ishockeyspilleren Thomas Spelling fortsætter karrieren i Frederikshavn White Hawks efter flere år i Aalborg.

Efter seks sæsoner hos Aalborg Pirates fik Thomas Spelling i maj ophævet sin kontrakt.

Men den 31-årige ishockeyspiller skulle ikke gå arbejdsløs længe. '

Frederikshavn White Hawks meddeler mandag, at Thomas Spelling har fået en kontrakt for den kommende sæson.

Thomas Spelling skal spille i Frederikshavn White Hawks. Her får han trøje nummer 53, som han også havde i Aalborg Pirates. (Arkivfoto). Foto: René Schütze/Ritzau Scanpix Vis mere Thomas Spelling skal spille i Frederikshavn White Hawks. Her får han trøje nummer 53, som han også havde i Aalborg Pirates. (Arkivfoto). Foto: René Schütze/Ritzau Scanpix

Thomas Spelling valgte Frederikshavn, fordi han kunne mærke, at klubben virkelig var interesseret i ham.

- Jeg ser selv muligheden for at genstarte min karriere med et klubskifte til Frederikshavn White Hawks.

- Jeg kender jo Frederikshavn rigtig godt og har i mine unge dage flere gange været på hockeyskole heroppe, hvilket jeg har været glad for, siger Spelling til sin nye klubs hjemmeside.

Thomas Spelling kommer til Frederikshavn med seks danske mesterskaber, over 100 landskampe på diverse landshold samt to A-VM i bagagen.

- Jeg har snakket en hel del med sportschef Kasper Kristensen, og de snakke har været spændende, hvor jeg har mærket, at White Hawks virkelig vil mig.

- Det har været det vigtigste for mig. Jeg synes, deres ambitioner ligner meget mine, nu hvor man skal genrejse White Hawks og gerne komme på vanligt niveau.

- Det vil jeg gerne være en del af, og ser meget frem til at komme i gang i klubben inden længe, lyder det fra Thomas Spelling.

Frederikshavn-sportschef Kasper Kristensen ser frem til at få Thomas Spelling ind i truppen.

- Hans pointgennemsnit har altid været på et højt niveau, og han bliver en vigtig brik i vores powerplay i den kommende sæson.

- Jeg har haft mange gode snakke med ham, og jeg er ikke i tvivl om, at Thomas stadig er sulten efter at vinde noget.

- Den sult kommer han til at bringe med ind i omklædningsrummet, hvor han sammen med de andre rutinerede kræfter skal være et omdrejningspunkt for de unge, siger Kasper Kristensen.

/ritzau/