Rungsted tabte igen til en af de nærmeste rivaler i kampen om topplaceringer i ishockeyligaen.

Rungsteds regerende ishockeymestre gør det fortsat svært for sig selv i kampen for at ende på en af de vigtige top 4-placeringer efter grundspillet.

Efter fredagens nederlag til Sønderjyske røg nordsjællænderne tirsdag aften ind i endnu en dukkert mod et af holdene i den øvre del af tabellen.

Hjemme i Bitcoin Arena tabte Rungsted med 2-4 til Frederikshavn i en kamp, hvor fem af scoringerne blev sat ind i kampens sidste 12 minutter.

Det så ellers ud til, at Gustav Green havde sikret Rungsted point med sin 2-2-scoring fire minutter før tid, men hjemmeholdet formåede ikke at holde tæt i defensiven.

To minutter senere gjorde Christopher Frederiksen det til 3-2 for Frederikshavn, og kort efter blev det også 4-2 ved Dane Fox, mens Rungsted havde erstattet målmand Thomas Lillie med en ekstra markspiller.

Dermed forbliver mestrene foreløbig på femtepladsen i Metal Ligaen, hvor det dog fortsat er enormt tæt i kampen for at tage en af top 4-pladserne, der potentielt giver en ekstra hjemmekamp i slutspillet.

Med til at snævre tingene yderligere sammen er, at Sønderjyske ikke magtede at besejre formsvage Rødovre.

Sønderjyderne førte 2-1 på den københavnske vestegn, inden Rødovre-topscorer Steffen Klarskov fik udlignet ni minutter før tid.

Da kampen siden skulle afgøres på straffeslag, var Rødovre bedst og tog to overraskende point.

Kun Aalborg er stukket af og ligner en stensikker vinder af grundspillet. På hjemmebane vandt aalborgenserne 4-1 over Herlev og har et forspring på 18 point i toppen af rækken.

