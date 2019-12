Frans Nielsen og Lars Eller havde personlig succes i lørdagens NHL-runde, men deres klubber tabte.

Toronto Maple Leafs tabte lørdag for første gang i syv kampe i den nordamerikanske ishockeyliga NHL, da New York Rangers på en scoring i overtid vandt 5-4.

Frederik Andersen vogtede målet for Toronto i hele kampen, og danskeren havde 33 redninger på 38 skudforsøg.

Efter anden periode førte gæsterne fra New York med 4-2, men i tredje periode lykkedes det Toronto at få indhentet forspringet med to scoringer. Udligningen til 4-4 kom med under et minut tilbage af perioden.

I overtiden scorede Tony DeAngelo det afgørende mål til 5-4 for New York Rangers på et kontraangreb.

Veteranen Frans Nielsen scorede sit første mål i denne sæson, da danskeren bragte Detroit Red Wings foran med 3-1 mod Florida Panthers, som dog endte med at vinde kampen 5-4.

Lars Eller kom også på pointtavlen med en assist, da Washington Capitals ude tabte 4-6 til Carolina Hurricanes.

/ritzau/