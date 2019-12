Efter en ydmygelse på isen i den foregående NHL-kamp bad Frederik Andersen om at spille igen dagen efter.

Den danske landsholdsmålmand Frederik Andersen skulle egentlig spares i NHL-kampen hjemme mod Colorado Avalanche natten til torsdag dansk tid.

Men Toronto Maple Leafs-keeperen insisterede på at spille kampen, og det endte med et nederlag på 1-3.

Årsagen til anmodningen om spilletid fra Frederik Andersen skal findes i et ydmygende nederlag dagen forinden på hele 1-6 til Philadelphia Flyers.

I den kamp indkasserede Frederik Andersen og Toronto-mandskabet ved stillingen 1-1 hele fem mål i de sidste ti minutter af tredje periode.

Planen var derefter at lade Frederik Andersen få lidt hvile og bruge reserven Michael Hutchinson, men danskeren havde et andet ønske.

Toronto-træner Sheldon Keefe fortæller ifølge NFL's hjemmeside, at Frederik Andersen kom over til ham efter 1-6-nederlaget ude til Philadelphia og bad om at spille igen dagen efter.

- Efter den måde vi tabte på i den seneste kamp, så ville jeg ud at kæmpe sammen med gutterne. Det var derfor, jeg bad om at spille.

- Jeg synes, vi svarede godt igen. Vi spillede godt, modstanderen fandt bare en vej til sejren, siger Frederik Andersen til nhl.com.

Danskeren blev noteret for 27 redninger i kampen mod Colorado, og han fik ros af holdets anfører, John Tavares.

- Frederik er en rigtig leder for os, han er en af de bedste i ligaen. Der er ingen tvivl om hans engagement og selvtillid. Han viser vejen frem for os og er en rygrad på vores hold.

- Han spillede godt og gav os en god chance for at vinde kampen. Det var bare ærgerligt, at vi ikke belønnede ham med en sejr, siger Tavares.

I en af de øvrige kampe leverede Lars Eller en flot assist for Washington Capitals, som vandt 3-1 ude over Los Angeles Kings.

/ritzau/