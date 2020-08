Ishockeymålmanden reddede 20 skudforsøg, da Toronto Maple Leafs udlignede til 1-1 i kvalifikationsserie.

Den danske ishockeymålmand Frederik Andersen var ikke til at passere, da Toronto Maple Leafs tirsdag besejrede Columbus Blue Jackets og Oliver Bjorkstrand med 3-0.

Det var den anden kamp i en serie på maksimalt fem mellem de to klubber om deltagelse i NHL's slutspil. Columbus Blue Jackets vandt det første opgør mandag med 2-0.

Den danske målmand havde 21 redninger i kampen.

Toronto Maple Leafs dominerede spillet det meste af kampen, og i slutningen af anden periode åbnede Auston Matthews scoringen. John Tavares øgede til 2-0 i tredje periode, før Morgan Rielly sendte pucken i et tomt må med 43 sekunder tilbage.

Oliver Bjorkstrand fik godt 15 minutters spilletid, mens Frederik Andersen var på isen i samtlige 60 minutter.

Efter en lang coronapause kom den nordamerikanske ishockeyliga lørdag i gang igen.

Der er gået næsten fem måneder, siden NHL-sæsonen blev afbrudt. De tilbageværende hold og spillerne bor og spiller deres kampe i såkaldte "bobler" i de canadiske byer Edmonton og Toronto.

De fire hold, der lå øverst i deres respektive konferencer, da grundspillet blev afbrudt, går direkte videre til slutspillet, hvor der sædvanen tro spilles bedst af syv kampe om at gå videre.

For at seede holdene inden slutspillet er de otte hold opdelt i to grupper, hvor alle møder alle en gang. Seedningen afgør, hvordan holdene senere kan mødes i slutspillet.

16 hold, deriblandt Toronto Maple Leafs og Columbus Blue Jackets, spiller samtidig om de otte resterende pladser i ottendedelsfinalerne.

/ritzau/