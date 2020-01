Frederik Andersen deltager som den blot anden dansker i den prestigefyldte All Star-weekend i NHL.

Den danske ishockeyspiller Frederik Andersen og hans All Star-hold er videre til All Star-finalen i NHL.

Det står klart efter Atlantic Divisions 9-5-sejr over Metropolitan Division natten til søndag dansk tid.

Den danske keeper, der normalt spiller for Toronto Maple Leaf, stod på mål for Atlantic Division i første periode. Her lavede han fem redninger på ni forsøg.

I kampens anden periode stod russiske Andrei Vasilevski, der er den anden udtagne målmand fra Atlantic Division, på mål.

Den russiske keeper formåede at lave seks redninger på syv forsøg.

Med sejren skal Frederik Andersen og Atlantic Division møde Pacific Division i All Star-finalen natten til mandag dansk tid.

Det står klart, efter at Pacific Division har vundet 10-5 over Central Division.

Frederik Andersen er som den blot anden dansker i historien blevet udtaget til den prestigefyldte All Star-weekend.

Frans Nielsen var i 2017 den første dansker til at blive udtaget til showkampene, der spilles i løbet af en weekend med stor opmærksomhed til følge.

Til All Star-weekenden udvælges de mest seværdige og bedste spillere fra de fire divisioner i NHL.

I All Star-kampene spiller man 3-mod-3 for at få mange flere mål og afslutninger, og der er ti spillere i alt i trupperne på hvert hold.

/ritzau/