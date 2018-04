Med 32 redninger var Frederik Andersen stærkt medvirkende til, at Toronto Maple Leafs besejrede Boston Bruins.

Toronto. Toronto Maple Leafs var bagud med 1-3 i kampe mod Boston Bruins og på randen af exit, men efter sjette kamp har det canadiske hold udlignet til 3-3 i NHL-slutspillet.

Efter Torontos 3-1-sejr natten til tirsdag dansk tid skal holdene nu ud i en syvende og afgørende kamp om nå videre til anden runde i slutspillet.

Frederik Andersen var med 32 redninger på 33 forsøg afgørende for, at Toronto kunne vinde, og han kan lide den slags nervepirrende opgør med ryggen mod muren.

- Jeg mener, at det er det samme slags pres, vi har haft i de seneste to kampe, hvor vi kunne ryge ud, og kamp syv bør blive det samme.

- Det er den slags kampe, vi alle drømmer om at spille. At være med i disse store øjeblikke. Og man vil samtidig gerne præstere godt, siger Andersen ifølge nhl.com.

Især i tredje periode var Toronto og Frederik Andersen gode til at lukke af, og Boston havde kun syv skudforsøg.

- Vi gav virkelig ikke meget væk i tredje periode, og vi angreb dem mere og kontrollerede den neutrale zone. De havde problemer med at komme frem og skabe åbne chancer, siger Andersen.

Holdkammeraterne roser ikke overraskende danskeren efter kampen, men der er også mange af modstanderne, der har fået respekt for Toronto-ankermanden.

- Han lavede nogle gode redninger. Han er en god målvogter. Det var bestemt til at skulle ske, men vi er nødt til at blive ved med at gøre mere af det samme, siger Boston-forwarden Brad Marchand.

Syvende kamp spilles i Boston natten til torsdag dansk tid, og Boston-spillerne skal have fundet nøglen til at få pucken forbi Andersen.

- Sådan er det, det hele handler om én kamp. Det er en kamp, hvor vi skal præstere vores bedste.

- Vi skabte nogle chancer i kamp seks, og vi kom frem til nogle ting, men vi skal bare have fundet en måde at passere Andersen, siger Boston-kaptajnen Zdeno Chara.

/ritzau/