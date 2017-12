Den danske veteran scorede som eneste spiller i straffeslag, og så vandt Detroit 3-2 over New York Rangers.

Ottawa. Frans Nielsen og Detroit Red Wings kæmper for at få kontakt med midterfeltet i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Og den danske veteran var altafgørende, da Detroit natten til lørdag dansk tid slog New York Rangers 3-2 og hentede vigtige point.

New York førte to gange i løbet af den ordinære spilletid, men begge gange fik Detroit udlignet. Kampen endte 2-2, og da der ikke blev scoret i forlænget spilletid, skulle affæren afgøres på straffeslag.

Her var Frans Nielsen den første spiller, der skulle afslutte, og danskeren satte pucken ind bag Henrik Lundqvist i New Yorks mål.

De resterende fire skud blev brændt, og dermed vandt Detroit på Nielsens scoring.

Holdet ligger i bunden af NHL's Eastern Conference med 35 point for 37 kampe. Den ordinære sæson består dog af 82 kampe, så der er endnu lang tid til at vende skuden for Detroit.

Der blev også spillet andre steder i NHL natten til lørdag.

Columbus Blue Jackets og Oliver Bjorkstrand tabte 4-5 til Ottawa Senators.

Bjorkstrand fik knap 17 minutter på isen i kampen, hvor Columbus førte 3-1, indtil der resterede seks minutter af anden periode.

Men Ottawa lavede fire scoringer i træk, og så hjalp det ikke meget, at Zach Werenski fik reduceret i kampens døende sekunder.

Columbus, der ligger nummer fem i Eastern Conference med 47 point for 39 kampe, har kun vundet en enkelt af de seneste fire kampe.

Dermed er holdet efter en god start på sæsonen så småt begyndt at blive indhentet bagfra.

Nikolaj Ehlers fik knap 16 minutter på isen, da Winnipeg Jets slog New York Islanders med 4-2. Nikolaj Ehlers havde lavet point i de seneste fire kampe, men blev ikke noteret for point i sejren.

Winnipeg har 50 point for 38 kampe i toppen af Western Conference.

/ritzau/