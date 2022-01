Danmarks første NHL-spiller siger snart farvel og tak.

For Frans Nielsen har valgt at stoppe sin karriere, når slutspillet med Eisbären Berlin er slut.

Det skriver Hockeytinget.

»Beslutningen tog jeg lige efter sidste sæson. Med udsigten til et tredje barn (født i december 2021, red.), og en fremtid med børnene i Skandinavien, så gav det bare god mening. Samtidig kunne jeg for første gang mærke, at motivationen til den lange sommertræning ikke var den samme,« siger 37-årige Frans Nielsen.

Den danske ishockeyspiller fik sin debut i NHL for 15 år siden. Helt præcist den 6. januar 2007. Han var den første dansker, der stod på den store amerikanske ishockeyscene, da han løb ud på isen for New York Islanders.

Selvom det er et år siden, han faktisk tog beslutningen om at stoppe, er der en særlig grund til, det ikke blev lige med det samme.

For han ville gerne have en sidste sæson, så han kunne stoppe på sin egen måde og så betød det også meget for ham at få en sidste sæson til at nyde det, han har opnået i sin flotte ishockeykarriere.

Samtidig var der også lige endnu et mål, inden skøjterne definitivt blev lagt på hylden. For Frans Nielsen ville gerne slutte i et OL-år, og Danmark har da også kvalificeret sig. Dermed får han lov til at få endnu en oplevelse på en kæmpe scene at slutte af på.

Karrieren har sendt ham til adskillige klubber. Frans Nielsen har i sin tid som professionel spillet for Malmö Redhawks, Timrå IK, New York Islanders, Lukko og Detroit Red Wings.