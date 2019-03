Den danske veteran scorede for tiende gang i sæsonen i sejr over New York Rangers. Bjorkstrand med reducering.

Detroit Red Wings kæmper fortsat for sagerne i NHL, selv om holdet i sidste uge mistede muligheden for at nå slutspillet.

Natten til onsdag satte danske Frans Nielsen Detroit-holdet i gang i en udesejr på 3-2 over New York Rangers.

Med tre minutter tilbage af første periode skøjtede den 34-årige dansker ned mod hjemmeholdets mål og forbi to Rangers-forsvarere, inden han sendte pucken i mål til 1-0.

Det var tiende gang, at Frans Nielsen lynede for Detroit Red Wings i denne sæson, hvor det blot er blevet til 26 sejre i foreløbig 73 kampe.

New York Rangers er heller ikke inde i den bedste periode i NHL, og i begyndelsen af anden periode kom værterne bagud med 0-2, da Andreas Athanasiou øgede Detroits føring.

Canadiske Athanasiou scorede senere til 3-1, inden Rangers i slutsekunderne fik reduceret til 2-3.

Det blev også til en danskerscoring, da Oliver Bjorkstrand høvlede sæsonens mål nummer 15 ind for Columbus Blue Jackets, der kæmper for at nå slutspillet.

Den 23-årige dansker kunne dog ikke hindre et Columbus-nederlag på 2-4 til Calgary Flames, der fører ligaens Western Conference. Bjorkstrand scorede til 2-3 i begyndelsen af tredje periode.

De regerende mestre fra Washington Capitals med Lars Eller på isen slog New Jersey Devils med 4-1, mens Toronto Maple Leafs med Frederik Andersen i målet tabte 0-3 til Nashville Predators.

Både Washington og Toronto er på sikker kurs mod slutspillet.

/ritzau/