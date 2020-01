Både Frans Nielsen og Lars Eller bidrager med mål i sejre til Detroit Red Wings og Washington Capitals.

Detroit Red Wings med den danske veteran Frans Nielsen som dobbelt målscorer fik sig en sjælden sejr i NHL, da holdet på hjemmebane vandt 4-3 over Montreal Canadiens.

Montreal var foran med 2-0, da Frans Nielsen fik reduceret til 1-2 i anden periode. I tredje periode stod danskeren bag endnu en udligning, denne gang til 3-3, før Filip Zadina satte sejrsmålet ind for Red Wings med knap fire minutter tilbage af opgøret.

Sejren ændrer ikke på Detroit Red Wings' bundplacering i Eastern Conference, hvor holdet har vundet 11 ud af 44 kampe.

Red Wings er 12 point efter Ottawa Senators, som fik sig en afklapsning på 1-6 på udebane mod Washington Capitals.

Lars Eller bidrog med målet til 5-1 for Capitals, som med sejren konsoliderer sin førsteplads i Eastern Conference.

Ottawa vandt første periode 1-0 på et mål af Artem Anisimov, men det blev også holdets sidste scoring i kampen.

I både anden og tredje periode scorede Capitals tre gange. Heraf stod russeren Alex Ovechkin for to af målene. Dermed er han oppe på 26 mål i denne sæson og 684 i sin karriere i NHL, der strækker sig over 1128 kampe.

Det placerer den 34-årige Ovechkin på en delt 11.-plads på listen over NHL's mest scorende spillere gennem tiderne.

/ritzau/