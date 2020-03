Detroit Red Wings sætter føring på to mål over styr mod Ottawa Senators og taber på straffeslag.

Den danske ishockeyveteran Frans Nielsen bragte Detroit Red Wings foran i lørdagens NHL-kamp mod Ottawa Senators, men det canadiske hold endte med at vinde opgøret efter overtid og straffeslag.

Danskeren sendte efter fire minutter af første periode pucken i mål, og i anden periode øgede Red Wings til 2-0.

Men det absolutte bundhold i NHL formåede ikke at forsvare føringen, og efter den ordinære spilletid var stillingen 3-3.

Artjom Anisimov scorede to gange for Ottawa Senators, og han var også ene om at score i straffeslagskonkurrencen til en sejr på 4-3. Nederlaget er det femte i træk for Detroit Red Wings.

Frederik Andersen vogtede målet i alle 60 minutter, da Toronto Maple Leafs vandt 4-2 mod Vancouver Canucks.

Denne sæsons hidtil mest vindende hold, Boston Bruins, vandt 4-0 over New York Islanders. Bruins fører Eastern Conference med 94 point. I den modsatte ende af tabellen ligger Detroit Red Wings med 35 point.

/ritzau/