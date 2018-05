Frans Nielsen, som blev helten på straffeslag, er lettet over, at VM-kampen mod Tyskland endte med dansk sejr.

Herning. Frans Nielsen scorede det afgørende og eneste mål på straffeslag, da Danmark vandt åbningskampen 3-2 over Tyskland ved VM i ishockey.

Den ordinære kamp endte 2-2, og der skulle både overtid og straffeslag til, før Danmark snuppede sejren.

Frans Nielsen takker målmand Frederik Andersen for de mange redninger på straffeslag og i hele kampen.

- Frederik var verdensklasse. Han er en målmand i top-5 i hele verden. Og det viste han i dag, siger Frans Nielsen.

Især kampens afslutning med fem minutters overtid med tre mod tre og de efterfølgende straffeslag var nervepirrende.

- Det var lidt et møntkast til sidst med spillet tre mod tre i overtiden og straffeslag. Vi vidste, at Frederik var dygtig til slut, og det gav noget tryghed.

- Men vi skal være bedre for ham fremover i turneringen. Vi kan ikke byde ham 50 skud, for så er han helt færdig til sidst. Vi er nødt til at hjælpe ham mere, end vi gjorde, siger Frans Nielsen.

Detroit Red Wings-stjernen mener, at Danmark præsterede mere end godkendt i størstedelen af kampen.

- Det var en stor kamp, og der var mange nerver. Vi vidste, at det var et godt hold, der havde vundet OL-sølv, som vi skulle møde.

- Vi gjorde det fint i 40 minutter, men så spillede vi ikke helt godt nok med 2-1-føringen. Men Frederik var der heldigvis for os, siger han.

Frans Nielsen valgte på sit straffeslag at skyde tidligt og mellem benene på den tyske keeper Timo Pielmeier.

- Det var meningen, jeg skulle skyde først, men vi sendte i stedet Oliver (Bjorkstrand, red.). For jeg kendte ikke målmanden, så jeg havde chancen for lige at kigge lidt først, siger Frans Nielsen.

Han er især lettet over sejren, fordi programmet i de næste tre kampe byder på USA, Canada og Finland.

- I realiteten kunne vi have nul point efter fire kampe, og det havde ikke været sjovt. Så det var dejligt, at vi fik lidt point på kontoen, siger Frans Nielsen.

Han glæder sig til lørdagens kamp mod USA, som i en testkamp i tirsdags vandt 3-2 over Danmark.

- Det bliver sjovt, men det bliver også svært. Vi mødte dem forleden, men der kom holdet lige fra en lang rejse.

- Det er uden tvivl et meget bedre USA-hold, vi skal møde nu, siger Frans Nielsen.

