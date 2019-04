VM i ishockey i Slovakiet bliver uden den erfarne NHL-spiller Frans Nielsen på det danske hold.

Frans Nielsen kommer ikke til at repræsentere Danmark, når VM i ishockey spilles i Slovakiet fra den 10. maj.

Den erfarne NHL-spiller har meldt afbud, skriver TV2 Sport, der har talt med Detroit Red Wings-spilleren.

- Jeg ringede til landstræner Heinz Ehlers i går (onsdag, red.), og han var meget forstående.

- Jeg fylder 35 år om nogle uger og bliver nødt til at tænke på mig selv og min familie, siger Frans Nielsen.

Han blev for få uger far til sit andet barn og har i forvejen en søn. Derfor har han valgt at prioritere familien frem for VM.

Dermed misser han muligheden for at spille sin tiende VM-turnering for Danmark i denne omgang.

Frans Nielsen har spillet 111 landskampe i den rød-hvide trøje og spillede ved sidste års VM en stor rolle for det danske hold.

/ritzau/