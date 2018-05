VM på hjemmebane har været en stor oplevelse for de danske spillere, selv om det sluttede tidligere end håbet.

Herning. VM sluttede lidt hurtigere end håbet for det danske landshold, men ishockeystjernen Frans Nielsen tager stort set kun gode minder med fra Herning og det første A-VM nogensinde på dansk grund.

Det siger den 34-årige Detroit-spiller efter 0-1-nederlaget til Letland, der betyder, at Danmark ikke kommer i kvartfinalen.

- Oplevelsen har været til et tital på en skala til ti. Det har været helt vildt. Vi har alle sammen nydt hver eneste dag. Fansene har været fantastiske, hele byen har været fantastisk.

- Samtidig har vi spillet godt, og vi formåede at gøre det spændende helt til sidste sekund. Det var også noget af det, vi gerne ville. Det har været en fed oplevelse, siger Frans Nielsen.

Han blev efter kampen kåret som en af de tre bedste danskere i turneringen sammen med Frederik Andersen og Jesper Jensen Aabo.

Nielsen ærgrer sig kun over, at indsatsen ikke rakte til en plads i kvartfinalen i Royal Arena i København.

- Det var målet at komme derover og få en kamp. Så jo, der er skuffende. Men det er én kamp, det her. Et eller andet sted har det været en fantastisk oplevelse, uanset hvordan det sluttede.

- Vi spillede en flot turnering set over syv kampe. Vi endte nogenlunde der pointmæssigt, som vi havde håbet på. Men det var bare ikke nok, siger Frans Nielsen.

Danmark slutter VM som nummer ti.

/ritzau/