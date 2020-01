Herning fortsatte stimen af sejre i Metal Ligaen, og Aalborg vandt efter comeback og straffeslag over Esbjerg.

Herning Blue Fox har fundet formen og spillede sig søndag på andenpladsen i Metal Ligaen med en 3-2-sejr over Rungsted Seier Capital.

Pointene betød, at Herning nåede op på 66 point foran Sønderjyske, som ude tabte efter forlænget spilletid til Rødovre Mighty Bulls efter 3-3 i den ordinære spilletid.

Dermed forblev Sønderjyske på 65 point, mens Aalborg Pirates slog Esbjerg Energy ude efter straffeslag og på førstepladsen har 82 point.

I Herning kom Rungsted ellers foran 1-0 efter seks minutter, men føringen holdt blot et minut, så havde Morten Poulsen udlignet for hjemmeholdet, og i tredje periode bragte Jan Dalecky Herning på 2-1, og Lasse S. Lassen øgede til 3-1.

Få sekunder før tid fik TJ Moore reduceret for Rungsted.

Topholdet er stadig Aalborg Pirates, som mødte op til udekampen mod Esbjerg Energy med to nederlag i træk og fire nederlag i de seneste fem kamp.

Den ordinære kamp endte 3-3, og der ikke blev scoret i forlængelsen, men Aalborg sejrede altså efter straffeslag.

Det så ellers også sort ud for gæsterne, som var nede med 0-2 fire minutter inden i anden periode, og hjemmeholdet duftede revanche for det seneste nederlag til Odense Bulldogs.

Jannik Christensen skulle blot bruge 34 sekunder på at bringe Esbjerg foran, og Zach Pochiro fulgte op med målet til 2-0 i anden periode, men så indledte Aalborg lidt af et comeback.

Tobias Maximilian Ladehoff fik reduceret for Aalborg kort efter, og i anden periode sørgede Tim Davison og Nikolaj Carstensen med en scoring hver for 3-2-føring til gæsterne, men Grayson Downing udlignede i tredje periode.

Odense er stadig bundhold, men fynboerne hentede fjerde sejr i de seneste seks kampe, da Herlev Eagles i Odense blev slået 5-1. Dermed nåede Odense op på 29 point, men er stadig 18 point efter Rødovre på ottendepladsen.

Odense kom bagud i første periode mod Herlev, men scorede tre gange i anden periode og to gange i sidste periode. Både Henry Hardarson og Jack Walker scorede to mål i kampen for Odense.

/ritzau/