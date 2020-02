Ishockeyklubben IK Aarhus har opdaget, at flere tusinde kroner, der skulle have været i klubbens budget, aldrig nåede til klubben.

Det skyldtes, at klubbens nu tidligere formand modtog klubbens penge og undlod at sende dem videre.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Specifikt drejer det sig om, at den tidligere formand har solgt ud af klubbens kamptrøjer, ejendom og julelodder, har modtaget kontingent fra medlemmer, returneret en printer, der var doneret til klubben, hævet penge på klubbens Mastercard samt beholdt udlæg til betaling af dommere.

De penge, der har været involveret og skulle være endt i klubkassen eller have været betalt til dommere, beholdt den kvindelige formand selv, fremgår det af en politianmeldelse, IK Aarhus har forberedt.

Klubbens nye formand, Rasmus Vibe, bekræfter forløbet til Århus Stiftstidende, mens han ligeledes bekræfter, at den kvindelige formand har erkendt sin ugerning.

Hun skulle ligeledes allerede have betalt pengene tilbage – i alt 34.486 kroner – efter hun blev konfronteret med bestyrelsens opdagelse 3. februar. Her trak hun sig ligeledes fra bestyrelsen. IK Aarhus har endnu ikke valgt at indsende politianmeldelsen og overvejer, om de skal politianmelde hende.

»Hun har samarbejdet om at finde de fejl, der er blevet begået, og med hensyn til politianmeldelsen, så har vi forberedt en række ting i denne sammenhæng, som ikke nødvendigvis bliver til noget,« siger Rasmus Vibe til Århus Stiftstidende.