En fløjte beklædt med 24 karat guld skal i år uddeles for 35. gang.

Siden 1985 har de bedste danske ishockeydommere kæmpet om B.T.s Gyldne Fløjte, som fra 2012 har været ”dommernes egen pris”. Det er nemlig de 30 hoved- og linjedommere i Metal Ligaen som afgør, hvem der skal have hæderen.

Med den traditionsrige og prestigefulde fløjte følger traditionen tro en forgyldt hjelm fra Skatertown mage til den, de danske mestre kan sætte på hovedet efter finalen.

Til det kommende playoff i kampen om det danske mesterskab er udtaget ti hoveddommere og elleve linjedommere. Modsat tidligere år er der i år ingen playoff-rookies.

Hoveddommere: Jacob Grumsen, Jens Christian Gregersen, Jonas Reimer, Mads Frandsen, Martin Theiltoft Christensen, Michael Nielsen, Niclas B. Lundsgaard, Rasmus Toppel, Thomas Buchardt Andersen og Vernon Hofferd.

Linjedommere: Andreas Weise Krøyer, Andy Dalton, Claus Hansen, Dennis Munter Niemann, Fred Monnaie, Frederik Sønderberg, Henrik Gandrup Haurum, Lasse Dahlerup, Niklas Knøsen, René Vejs Jensen og Simon Møllgaard.

Sidste år gik B.T.s Gyldne Fløjte til Mads Frandsen i skarp konkurrence med de tidligere vindere Thomas Buchardt Andersen og VM-linjedommeren René Vejs Jensen.

Mads Frandsen gjorde comeback i Metal Ligaen efter tre sæsoner som hoveddommer i Norge og sagde:

»Jeg er lige så stolt, som jeg er overrasket. Jeg havde ikke drømt om det her. Bare det at være nomineret var en sejr for mig.«

Mads Frandsen er 1,96 meter uden skøjter og lægger ikke skjul på, at det er en fordel at rage højere op end spillerne.

Asger Krog sluttede sin lange karriere som dommer i 2013 og er kåret som Danmarks nr. 1 ikke færre end seks gange. Jacob Grumsen er den eneste, der har fået fløjten som både linjedommer (2001) og hoveddommer (2015). Han siger:

»Vi dommere er lige så ambitiøse som spillerne. Vi kæmper også for at blive bedre og komme til tops.«

I 2010 blev en kvindelig dommer, Malene Skovbakke, hyldet. Ved OL i Vancouver var hun linjedommer i en semifinale og i bronzekampen.

Kongerækken – og en enkelt dronning:

1985: Erik Bostrup. 1986: Søren Simonsen. 1987: Søren Helbo. 1988: Tom Mouritzen. 1989: Kent Kølvig. 1990: Jens Erik Thorndahl. 1991: Dion Skipper Christiansen. 1992: Preben Jervild. 1993: Preben Jervild. 1994: Kent Kølvig. 1995: Preben Jervild. 1996: Søren Helbo. 1997: Søren Helbo. 1998: Bo Andersen. 1999: Jens Christian Fossaberg. 2000: Asger Krog. 2001: Jacob Grumsen. 2002: Asger Krog. 2003: Casper Christensen. 2004: Morten Folmer-Petersen. 2005: Asger Krog. 2006: Ronnie Jakobsen. 2007: Asger Krog. 2008: Alan Smith. 2009: Jan Bigum. 2010: Malene Skovbakke. 2011: Asger Krog. 2012: Jan Bigum. 2013: Asger Krog. 2014: Thomas Buchardt Anderen. 2015: Jacob Grumsen. 2016: Jan Bigum. 2017: René Vejs Jensen. 2018: Mads Frandsen.