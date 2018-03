Pucken kastes i aften til to semifinalebrag i Metal Ligaen, Herning Blue Fox-Rungsted Seier Capital og Aalborg Pirates-Esbjerg Energy.

Aalborg Pirates, Herning Blue Fox og Esbjerg Energy avancerede relativt smertefrit fra kvartfinalerne mod henholdsvis Frederikshavn White Hawks, Herlev Eagles og Sønderjyske, mens Rungsted Seier Capital måtte ud i alle syv kampe mod Rødovre Mighty Bulls.

Skuffelsen over en dårlig sæson fik i går Frederikshavn White Hawks til at afbryde samarbejdet med cheftræner Mario Simioni.

Sådan vurderer BT chancerne i de to semifinaler:

Herning Blue Fox-Rungsted Seier Capital

Nåede Herning Blue Fox for alvor at blive presset og komme op i playoff-omdrejninger i kvarten (ikke for at forklejne fighterne fra Herlev Eagles)? Er den lange pause et minus?

Måske er der et par (små) spørgsmålstegn, men det ændrer ikke ved, at Blue Fox har været ligaens bedste hold til dato og er klar favorit mod Rungsted Seier Capital, som står i en DM-semifinale for første gang i 12 år.

Herning-coach Petri Skriko har skabt et velfungerende, homogent hold med stor spilleglæde. Og så tæller det også i midtjysk favør, at det har slået Rungsted i alle fem kampe i grundserien. I en af kampene i Hørsholm ganske vist i overtid efter at have været bagud 1-5.

Spændende, hvem Petri Skriko åbner semifinalen med på målmandsposten, finnen Ari Ahonen eller VM-kandidaten Simon Nielsen. Skal vi gætte på ubesejrede Simon.

Tre giftige Blue Fox-forwards, som vil give Rungsted problemer, er Lasse S. Lassen, Toni Kallela og Branden Gracel, som scorede i alt 12 mål i de fem kampe mod Herlev Eagles.

I de syv kampe i kvartfinalerne mod Rødovre Mighty Bulls så vi et helt andet Rungsted-hold end tidligere i en skadesplaget sæson. Bredden er lige så stor som Hernings, og den vilje, der lyser ud af Morten Green i hans sidste sæson, smitter af på alle.

En spiller, jeg har lagt mærke til i Rødovre-kampene, er den finske back Aleksi Laakso. Efter flere år i Liiga spillede han i denne sæson i østrigske Graz 99ers, inden det nordsjællandske netværk fik kontakt med ham og hentede ham til Metal Ligaen, hvor han nåede at få en enkelt kamp i grundserien inden playoff. Når man ser hans eminente skøjteløb, bevægelsesmønster og blik for spillet, er det lige før, man tænker, at han er for god til Metal Ligaen. Rungsted får da heller ikke lov at beholde ham. Nordsjælland er kun et stop på vejen. Han har kontrakt med en finsk klub næste sæson.

BTs tip: Herning Blue Fox vinder 4-2 i kampe

Aalborg Pirates-Esbjerg Energy

Det kan godt ske, at Aalborg kun har vundet guld én gang (1981), men ingen har til gengæld vundet sølv så mange gange som nordjyderne. Hele 10 af slagsen er det blevet til. Overlever Limfjordens sørøvere slaget mod de sidste to års danske mestre, vil de garanteret ikke være tilfreds med sølv i år.

Trænerne Brandon Reid og Ronny Larsen har bygget et stærkt kollektiv op, som gjorde kort proces mod Frederikshavn White Hawks i kvartfinalerne og er klar til en maratonserie anført af målmand Tadeas Galansky, backen Martin Lefebvre og angriberne Peter Quenneville, Kirill Kabanov og Julian Jakobsen.

Om ligaens bedste danske forward, playmakeren Julian Jakobsen, får Martin og Mikkel Højbjerg omkring sig må tirsdagens kamp vise. Skaderne plager tvillingerne på det mest kritiske tidspunkt. Først var Martin ude, og da han blev klar til playoffs, var det brormands tur.

Esbjerg Energys assistant coach, Thor Dresler, karakteriserer vestjydernes sidste tre sæsoners playoff-hold sådan: ”I 2016 var det hårdt arbejde, styrke og vilje. I 2017 var det mere talent, teknik og smartness. I år er det et mix af det hele.”

Esbjerg Energy har ramt topformen perfekt efter et miserabelt efterår og har fire kæder, som kan spille mod alle i ligaen. Et stort plus er canadieren Brock Nixons tilbagekomst efter smutturen til Graz 99ers. Hans betydning for Esbjerg er lige så stor som Aleksi Laaksos værdi for Rungsted. Brock Nixon var en af nøglespillerne på Esbjergs to guldhold og blev hurtigt en integreret del af kollektivet igen både på og uden for isen.

BTs tip: Aalborg Pirates vinder 4-3 i kampe