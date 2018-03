Nattens runde i NHL bød på en flot dansk pointhøst. San Jose mistede skridt i jagt på slutspilsplads.

Buffalo. Den danske ishockeyspiller Mikkel Bødker måtte nøjes med personlig succes, da hans hold, San Jose Sharks, natten til fredag måtte se sig slået 3-5 af Nashville Predators i NHL.

Bødker stod således for både en assist og en scoring i nederlaget, der betyder, at San Jose Sharks stadig ikke er kvalificeret til slutspillet.

Bødker stod for en assist til Logan Coutures udligning til 1-1 i første periode.

Viktor Arvidsson bragte Nashville foran igen tre minutter senere, hvorefter San Joses anden dansker, Jannik Hansen, stod for oplægget til Brendan Dillons udligning.

Craig Smith bragte i anden periode hjemmeholdet i front endnu en gang, men Mikkel Bødker bragte igen balance i regnskabet med sin scoring i et powerplay seks minutter inde i tredje periode.

San Jose Sharks kunne dog ikke holde topholdet fra fadet, og Nashville kom igen foran midtvejs i perioden, og i de døende sekunder kunne Nick Bonino cementere sejren med målet til 5-3.

Bødker og Hansen var ikke de eneste danskere, der markerede sig i nattens runde i NHL.

Frans Nielsen spillede en af de fremtrædende roller, da hans hold, Detroit Red Wings, natten til fredag vandt 6-3 over Buffalo Sabres.

Med sejren brød Detroit en kedelig stime på 11 nederlag i træk på udebane.

Udeholdet kom dog elendigt fra start og var bagud 0-2 efter syv minutter, men scoringer af Dylan Larkin, Darren Helm og Anthony Mantha bragte Detroit på vinderkurs.

Frans Nielsen var manden, der satte Darren Helm i scene til 2-2-udligningen fem minutter inde i anden periode.

I undertal opfangede danskeren pucken i egen forsvarszone og sendte canadieren afsted på kontra, hvor han fikserede målmanden med en finte, inden han lagde pucken i nettet.

Frans Nielsen blev også noteret for en assist sent i samme periode, da Detroit bragte sig foran 3-2 på mål af Anthony Mantha.

I tredje periode fik Detroit scoret yderligere tre gange, mens Evan Rodriguez' scoring for værterne kun fik kosmetisk betydning.

Kampen havde ikke den store betydning for nogen af holdene, da hverken Detroit eller Buffalo har mulighed for at kvalificere sig til slutspillet.

Oliver Bjorkstrand var også på isen, da hans hold, Columbus Blue Jackets, slog Calgary Flames 5-1.

Danskeren stod for en assist ved scoringen til 5-0.

/ritzau/