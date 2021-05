Danmark-Norge 4-0 (0-0, 0-0, 4-0).

Selv om det kun var en såkaldt træningskamp, var atmosfæren i VM-testen i aftes i Bitcoin Arena i Hørsholm mellem de evige rivaler fra Danmark og Norge alt andet end venskabelig.

Allerede i det første minut blev Julian Jakobsen sendt til tælling med en checking to the head (ufatteligt, at dommerne ikke reagerede). Og i tredje periode var stemningen decideret ond med de norske spillere i skurkens rolle.

»Det var tydeligt fra starten, at nordmændene forsøgte at tirre os og slå os ud af stilen. Men vi spillede klogt og fokuseret og holdt hovedet koldt,« siger den danske målmand, Sebastian Dahm, som spillede en stor kamp og holdt sit nul i fornem stil.

Ishockeylandskampen mellem Danmark og Norge, i Rungsted torsdag den 6. maj 2021.. (Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix) Foto: Thomas Sjørup Vis mere Ishockeylandskampen mellem Danmark og Norge, i Rungsted torsdag den 6. maj 2021.. (Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix) Foto: Thomas Sjørup

»4-0 sejren var en perfekt follow up på 3-2 sejren over Tre Kronor i sidste uge. Vi arbejdede hårdt og var kyniske i powerplay, hvor vi scorede tre mål.«

Sebastian Dahm har netop forlænget sin kontrakt med de østrigske mestre, Klagenfurter AC, som er hans klub nr. 18 i en lang og farverig karriere.

Inden han kom til Klagenfurt, spillede han for DEL-klubben Eisbären Berlin, som fredag møder Grizzlys Wolfsburg med Phillip Bruggisser i den afgørende kamp om det tyske mesterskab i Mercedes-Benz Arena i Berlin.

»Spændende, om Phillip støder til holdet i næste uge som tysk mester,« siger Sebastian Dahm.

Landstræner Heinz Ehlers kan nu sende sine spillere hjem på en forlænget weekend, inden de mødes igen i næste uge i Rødovre til den afsluttende samling med to kampe mere mod Norge onsdag og torsdag inden afrejsen til VM i Riga.

»Der har været arbejdet benhårdt i hver eneste træning, og jeg er en lille smule stolt. I spillede en god kamp. En stor holdpræstation. Mange af de ting, vi har trænet på, lykkedes. Nyd dagene derhjemme, men I behøver ikke ligge på sofaen hele tiden,« siger han.

Jesper Jensen Aabo har været landsholdets nye kaptajn i denne amputerede sæson og fortsætter i rollen i Riga.

»Det er en rolle, jeg har til låns, men jeg er stolt af den,« siger den rutinerede back, som efter fire sæsoner i Jokerit i KHL og de seneste to i SHL-klubben Malmö Redhawks leder efter en ny klub.

Danmarks Nicklas Jensen Ishockeylandskampen mellem Danmark og Norge, i Rungsted torsdag den 6. maj 2021.. (Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix) Foto: Thomas Sjørup Vis mere Danmarks Nicklas Jensen Ishockeylandskampen mellem Danmark og Norge, i Rungsted torsdag den 6. maj 2021.. (Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix) Foto: Thomas Sjørup

»Min agent er på udkig. Vi må se, hvad han kommer op med. Et sted i Europa. Jeg er spændt og glæder mig til at prøve noget nyt,« siger han..

Danmarks to første mål blev scoret af Nick Olesen, som efter kampen blev hædret som bedste spiller.

Han er næste sæson klar for Brynäs i SHL efter at have vist sit talent i to år i Södertälje i Allsvenskan.

Markus Lauridsen scorede til 3-0 fem minutter før tid på et bragende slagskud, og med ni sekunder tilbage slog Frederik Storm det sidste søm i den norske kiste.