Der er kommet mange hilsner og beskeder fra Finland efter finnernes overraskende VM-nederlag til Danmark.

Herning. Den danske ishockeytriumf mod Finland onsdag aften er VM's hidtil største overraskelse. Men finnerne er ikke specielt chokerede over, at der spilles god ishockey i Danmark.

Sådan lyder det fra nogle af de seks danske VM-spillere, der til daglig spiller for finske klubber. De har fået mange beskeder fra Finland i timerne efter sejren.

- De tager virkelig hatten af og er imponerede, siger Stefan Lassen, der spiller for Lahti-klubben Pelicans.

Ud over Lassen består den finske koloni af Emil Kristensen, som har kontrakt med KooKoo, og Peter Regin, Oliver Lauridsen, Jesper Jensen Aabo og Nicklas Jensen fra KHL-klubben Jokerit.

- Finnerne havde allerede inden kampen fundet ud af, at vi faktisk godt kan spille ishockey nede i lille Danmark. Specielt på grund af drengene i Jokerit, hvor Peter er kaptajn.

- De har stor respekt, men samtidig er de nok ikke tilfredse med, at de tabte til Danmark, hvis jeg skal sige det sådan, siger Stefan Lassen.

Der er også tikket mange hilsner ind på Peter Regins telefon efter sejren over hans nye hjemland.

- Og det er faktisk kun positive hilsner. Jeg har fået nogle sms'er fra min gamle træner, nogle spillere og fra nogle venner, jeg har i Helsinki, siger Regin.

- Samtidig ved finnerne, at de nok skal klare sig, selv om de har tabt til os. De har jo stadig spillet godt i turneringen. De skal nok være der, hvor de gerne vil være, lyder det fra den danske kaptajn.

Heller ikke han fornemmer den store overraskelse over det niveau, det danske hold viste onsdag.

- Dem, jeg talte med på forhånd, gav udtryk for, at de regnede med en svær kamp. Vi har jo også et stærkt hold, og de kender mange af spillerne, siger Regin.

Finland har efter nederlaget til Danmark ni point for fire kampe.

/ritzau/