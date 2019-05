Finland vandt 1-0 over Rusland i VM-semifinalen i ishockey. Canada slog Tjekkiet 5-1 i den anden semifinale.

Årets VM-finale i ishockey bliver en gentagelse af finalen fra 2016. Ligesom for tre år siden kommer den nemlig til at stå imellem Finland og Canada - ved den lejlighed vandt canadierne.

Finnerne blev først klar til finalen lørdag eftermiddag.

I en taktisk, intens og målfattig semifinale slog finnerne lettere overraskende et på papiret mere slagkraftigt russisk mandskab med 1-0.

Tilskuerne i Bratislava måtte vente 50 spilleminutter, før der endelig blev scoret.

Midt i tredje periode udnyttede Marko Anttila, at russerne i flere omgange sløsede foran eget mål og ikke fik sendt pucken ud af egen zone. Anttila scorede ved at sende pucken mellem benene målvogter Andrei Vasilevskiy.

I kvartfinalen sneg finnerne sig videre på de svenske verdensmestre bekostning efter overtid. Også ved den lejlighed havde Anttila en vigtig rolle, da han scorede til 4-4 med halvandet minut tilbage af den ordinære spilletid.

Forud for hans træffer i semifinalen blev der brændt skud på skud, uanset om det var på friløbere eller slagskud fra distancen.

Den russiske superstjerne Alexander Ovechkin var blandt de spillere, der skød med løst krudt.

I kampens sidste minutter gik Rusland all-in og spillede uden målvogter, men de hårdt kæmpende finner holdt stand, selv om kræfterne tydeligt var ved at slippe op.

De trætte finner kunne efterfølgende overvære kampen, hvor deres finalemodstander blev fundet.

Her kunne de se Canada vinde overlegent med 5-1 over Tjekkiet.

Allerede tidligt lugtede det af en canadisk sejr, da Mark Stone efter fem minutter styrede pucken i mål. Det blev første periodes eneste scoring.

I løbet af de første fem minutter af anden periode blev tingene sat på plads med to canadiske scoringer.

Bare ti sekunder inde i perioden scorede Darnell Nurse, og 20-årige Pierre-Luc Dubois øgede efterfølgende føringen.

Tjekkiet havde gode muligheder for at reducere, men lykkedes ikke med at få pucken i mål i anden periode.

Nede med 0-3 lignede det derfor en umulig mission for tjekkerne at komme i finalen, selv om det kan gå stærkt i ishockey.

Seks minutter inde i tredje periode blev kampen så endegyldigt lukket - hvis den ikke var det i forvejen - da Kyle Turris udnyttede Anthony Manthas flotte forarbejde. Også Thomas Chabot kom på måltavlen, da han gjorde det til 5-0.

De mange tjekkiske fans i Bratislava fik dog også lov til at juble en enkelt gang. Tomas Zohorna reducerede til slutresultatet 1-5 med seks minutter tilbage af opgøret.

Både bronzekamp og finale spilles søndag.

/ritzau/