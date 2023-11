Danmarks Ishockey Union har modtaget en opsigelse fra Jonas Torines, der tiltrådte som direktør 1. september.

Jonas Torines stopper som direktør i Danmarks Ishockey Union efter bare 2,5 måned i stillingen. Det skyldes personlige årsager..

Det oplyser unionen i en pressemeddelelse.

Torines kom fra en direktørstilling i den svenske klub Timrå og tiltrådte 1. september.

Formanden for unionen, Henrik Bach Nielsen, begræder afskeden.

- Det er med stor beklagelse, at vi har modtaget Jonas Torines’ opsigelse, da jeg fortsat er af den overbevisning, at Jonas havde de rette menneskelige og faglige kompetencer til at bestride jobbet i DIU, siger Henrik Bach Nielsen.

- Jeg har fået samme positive tilbagemeldinger fra en lang række af de klubber og samarbejdspartnere, Jonas har nået at møde, siden han tiltrådte 1. september, og derfor er jeg også både personligt og professionelt ekstra ærgerlig over dette.

- Samtidig respekterer jeg naturligvis Jonas’ beslutning, når den er baseret på personlige årsager, og jeg ønsker ham alt held og lykke i fremtiden, siger formanden.

/ritzau/