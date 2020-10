Frustrationerne er store hos Danmarks Ishockey Unions landstræner, Heinz Ehlers.

Siden Danmarks seneste landskamp i februar i Klagenfurt har han på grund af covid-19 måttet vinke farvel til ikke færre end 22 landskampe.

Sådan ser det sørgelige regnskab ud: Syv VM-forberedelseskampe, minimum syv VM-kampe i Schweiz, to OL-forberedelseskampe, tre OL-kvalifikationskampe og en firenationersturnering i november.

»I januar og februar havde ingen drømt om, at vi skulle havne i denne surrealistiske og ulykkelige situation. Et scenarie, som vi ikke selv har nogen indflydelse på, men bare må acceptere,« siger Heinz Ehlers til B.T.

Covid-19 har skabt store frustrationer hos alle i og omkring dansk ishockey, men klubberne skal nok overleve Heinz Ehlers

»De projekter, der var lagt op til, skrider, og vi tænker alle: 'Kan det her ikke snart få en ende, så vi kan vende tilbage til et normalt liv igen?'« fortsætter landstræneren.

Da VM i maj i Schweiz blev aflyst, lå det i luften, at efteråret ville blive problematisk og komme i farezonen.

Danmark slap relativt nådigt og kom i gang med Metal Ligaen 18. september, mens man i Storbritannien, som Danmark er i VM-gruppe med til maj 2021 i Minsk, slet ikke spiller i denne sæson. Den tyske liga, DEL, er foreløbig udsat til december.

»Ishockeyen er i en uoverskuelig global situation. Det er umuligt at forudse, hvordan det hele ender. Om den kaotiske politiske situation i Hviderusland får indflydelse på VM, tør jeg heller ikke spå om. Jeg er glad for, at det ikke er mig, der skal afgøre det,« siger Heinz Ehlers.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Covid-19 har skabt store frustrationer hos alle i og omkring dansk ishockey, men klubberne skal nok overleve, selv om mange af sponsorerne også er hårdt presset. Jeg føler ikke mindst med landsholdsspillerne. De er hårdere ramt end træneren.«

Senest har DIU af frygt for coronasmitte måttet aflyse seniorlandsholdets kampe mod henholdsvis U25-landsholdet og Pressens All Stars med de udenlandske spillere i Metal Ligaen.

»De to kampe skal være en årlig tilbagevendende begivenhed, som jeg ser frem til. Vi har desuden planlagt, at U25-landsholdet skal spille tre kampe i Danmark mod Norge i slutningen af april og først i maj,« siger Heinz Ehlers.

Landstræneren har selv erfaring med de traditionsrige kampe mellem landsholdet og Pressens All Stars. I 1982 debuterede han som 16-årig på Pressens hold, og året efter var han på landsholdet mod Pressen.