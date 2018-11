Heinz Ehlers drømte velsagtens om at kunne fejre en sejr i sin debut som træner for det danske herrelandshold i ishockey.

Den fik den 52-årige Ehlers fredag, da Danmark spillede sin første kamp i firenationersturnering i Polen, hvor de polske værter var modstander.

I det mindste havde Heinz Ehlers vel forventet at spille kampen færdig, men sådan gik det ikke

Opgøret blev afbrudt kort inde i tredje periode efter problemer med en reklame, der stak op af isen. Det skriver TV2 Sport.

Efter 45 minutters udsættelse blev kampen til sidst aflyst, da Polen var foran 1-0, og arrangørerne ikke kunne komme reklameproblemet til livs.

- Det her er ikke i nogens interesse. Vi vil hellere spille kampen til ende, men hellere at den bliver aflyst, end at vi risikerer, at nogen falder ned i huller og får skader og så videre. Så nu må vi bare acceptere det.

- Det nytter ikke noget at være frustreret. Nu er det sket, og det er ikke noget, vi har indflydelse på, siger Heinz Ehlers efter sin debut til TV2 Sport.

I forvejen havde de bedst polske spillere meldt fra på grund af en lønstrid med det polske forbund, så det var de næstbedste polske spillere, der kom på isen.

Det polske mål blev scoret 12 minutter inde i førte periode, da polakkerne var i overtal.

Anden periode bød ikke på mål, inden det hele altså ebbede ud i ingenting kort inde i tredje periode.

Polen er ikke A-nation i ishockey i øjeblikket, som det danske landshold er.

Lørdag og søndag venter Østrig og Norge efter planen i kamp to og tre i firenationersturneringen.

