Rungsted-dynastiet Holten Møller skriver sig endnu engang ind i dansk ishockeys historie.

For første gang kan tre generationer i en familie smykke sig med titlen som dansk mester for den samme klub.

Nu afdøde Otto Holten Møller vandt DM-guld med nordsjællænderne i 1955 og 1963, sønnen Per førte klubben til mesterskabet som cheftræner i 2002, og barnebarnet Joachim er med på Rungsted Seier Capitals spritnye guldhold. I de fire sæsoner, han spillede for Sønderjyske, vandt Joachim to DM-titler.

Ishockeyen har haft en stor og vigtig plads i hjertet hos familien, og det fingeraftryk, Holten Møller har sat på Rungsteds ”nationalsport”, er markant. Familienavnet er ganske enkelt synonymt med ishockey i det nordsjællandske.

»Ishockeyen er en livsstil for os. Jeg er heldig, at min kone, Mette, har samme syn til tingene og altid har bakket mig og børnene op,« siger Per Holten Møller.

I 60’erne fulgtes han med sin far til Rungsteds kampe i Gladsaxe (skøjtehallen i Hørsholm stod først klar i november 1971). Og i slutningen af 60’erne debuterede han på klubbens førstehold.

Da han fejrede en af sine største triumfer som træner med guldet for 17 år siden, var hele familien blandt de glade og stolte tilskuere i Hørsholm Skøjtehal.

»Vores hold i 2002 minder på mange punkter om guldholdet i år. Vi havde vores hærførere med navne som Leonid Truhno og Elvenes-brødrene og så os heller ikke tilbage,« siger Per Holten Møller.

I sin aktive karriere spillede han 159 landskampe (fordelt på 14 sæsoner, otte sæsoner som kaptajn). DM-guld med Rungsted fik han aldrig, men to sølvmedaljer er nok værd at nævne. Han blev ”Årets Spiller” i Danmark i 1977. En bundsolid og intelligent spiller, som i 1976 blev kåret som C-VMs bedste back. Landstræner 1989-94 (vandt C-gruppen i 1991). Optaget i DIUs Hall of Fame.

Per Holten Møller vandt i denne sæson guld med Gentofte Stars i 1. division som cheftræner sammen med Göran Karlström. I 2013 vandt han guld i 1. division med Rungsted.

»Ikke et ondt ord om Herning, Esbjerg og Sønderjyske, som har domineret i mange år. Jeg føler, det er positivt for ligaen og hockeyinteressen i Danmark, at vi i de sidste to år har fået ”nye” mestre, Aalborg Pirates og Rungsted Seier Capital. Hvem ved. Måske er det Frederikshavn White Hawks næste gang. Fornyelse skader ikke,« siger Per Holten Møller.

Joachim Holten Møller satte i år en forrygende pokalrekord. Det var femte gang, han var med til en vinde pokalturneringen. Tre af gangene har det været med Sønderjyske.

Den 31-årige backs sæson i Rungsted har i mine øjne været en af hans bedste. Måske den bedste.

»Vi har haft en meget speciel spillertrup. Et fantastisk mix. Morten Hagen og Thomas Friberg fortjener ros. Det er ikke let at finde de rigtige spillere, men det lykkedes dem. Et hold med X-faktor. Klikker det ikke for første- eller andenkæden en dag, er det bare tredje- eller fjerdekæden, der stikker næsen frem,« siger Joachim Holten Møller.

»Én spiller vil jeg fremhæve. Vores målmand Thomas Lillie. Den bedste spiller i playoff. Han reddede os i den fjerde kamp. De sidste to skud i de døende sekunder husker han ikke. Han aner simpelthen ikke, hvordan han reddede dem. Det er dét, jeg kalder X-faktor.«