Eventyret var næsten blevet for godt, hvis Danmark havde nået VM-kvartfinalen, siger skuffet profil.

Herning. Rammen i den festklædte Boxen var perfekt, eventyret skulle kulminere med en dansk sejr over Letland og en billet til VM-kvartfinalen i ishockey mod Sverige i København torsdag.

- Vi kunne ikke have bedt om et bedre udgangspunkt. Vi kunne ikke have skrevet et bedre eventyr, men man skal slå Letland for at fortjene at komme i kvartfinalen, siger Jesper Jensen Aabo.

Manden med mest istid af alle i den danske trup var selvsagt uhyre skuffet efter nederlaget på 0-1 til Letland.

- Det har været en fantastisk oplevelse i Boxen. Var vi kommet videre til København, havde det næsten været alt for godt et eventyr, men jeg ville virkelig gerne have spillet i København.

- Et 0-1-nederlag svider. Den er svær at sluge, men jeg er også nødt til at sige, at Letland spillede en fejlfri kamp, siger Jesper Jensen Aabo.

Forward Nicklas Jensen var uhyre skuffet i minutterne efter nederlaget.

- Det er en forfærdelig følelse. Vi manglede skarphed. Vi scorede ikke, og man kan ikke vinde kampe uden at score mål. Vi kreerede ikke nok, og i nogle momenter spillede vi ikke aggressivt nok, siger han.

Han roste letternes disciplin.

- De var aggressive, skøjtestærke og gav os ikke meget tid.

VM er slut for historiens nok stærkeste danske VM-mandskab. Syv kampe, fire sejre, 11 point. På papiret en ret pæn høst i sportens stærkeste selskab.

Nicklas Jensen kan bare ikke bruge det til noget som helst, når det hele endte med en nedtur mod Letland.

- Overhovedet ikke, siger den skuffede forward.

/ritzau/