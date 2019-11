Esbjerg tog fredag en vigtig sejr i Metal Ligaen, hvor der er blot fire point mellem anden- og sjettepladsen.

Esbjerg Energy sikrede sig fredag aften en flot sejr over topholdet Aalborg Pirates, da de to hold mødtes i den bedste danske ishockeyliga, Metal Ligaen.

På hjemmebane sikrede Esbjerg sig en 3-1-sejr.

Det betyder, at vestjyderne holder trit med resten af de hold, der kæmper om placeringerne lige bag det overbevisende førerhold fra Aalborg.

Esbjerg forbliver på sjettepladsen, men har med 30 point nu blot fire point op til Frederikshavn, der ligger på andenpladsen.

Aalborg indtager førstepladsen med 43 point.

I fredagens opgør i Esbjerg endte første periode uden scoringer.

Periodens dramatiske højdepunkt kom i slutningen af perioden. Her satte Aalborg-forsvareren Lasse Bo Knudsen en hård tackling ind på Esbjergs Christian Weise, på et tidspunkt hvor pucken var gledet et stykke væk.

Det faldt ikke i god jord hos Esbjergs Zach Pochiro, der kastede sig over Lasse Bo Knudsen. Episoden endte med fire minutters udvisning til Pochiro.

I anden periode blev der skudt gang i målscoringen.

Første mål faldt efter knap ni minutters spil af anden periode. Her bragte Jeppe Jul Korsgaard gæsterne foran med 1-0.

Der gik dog kun omkring et halvt minut, før hjemmeholdet svarede igen.

En skidt opspilsfejl i Aalborgs forsvar gav Zach Pochiro en stor chance, og den 25-årige amerikaner svigtede ikke.

Få minutter senere var Pochiro igen på spil, da han serverede pucken for Valdemar Ahlberg, der knaldede pucken ind til en 2-1-føring til værterne.

I tredje periode gjorde Esbjergs Niklas Andersen det til slutresultatet 3-1.

I fredagens øvrige kampe vandt Frederikshavn 4-0 over Odense, Sønderjyske slog Herning med 5-4, og Herlev besejrede Rødovre med 3-1.

Der er fredag også blevet trukket lod til pokalturneringens Final 4-stævne.

Det står klart, at Herlev møder Rungsted, mens Frederikshavn møder Aalborg. Det er endnu ikke afgjort, hvor turneringen finder sted.

/ritzau/