Adam Cracknell er blevet lejet ud fra Edmonton Oilers til Esbjerg Energy i Metal Ligaen.

Esbjerg Energy har krydret truppen med en erfaren canadier.

Fredag meddeler den danske ishockeyklub i en pressemeddelelse, at den har lejet den 35-årige forward Adam Cracknell i NHL-klubben Edmonton Oilers.

Aftalen er kommet i stand, da det endnu er uvist, hvornår den nordamerikanske liga kommer i gang igen på grund af coronapandemien. Derfor har Esbjerg og Edmonton indgået et samarbejde.

- Edmonton Oilers står i en svær situation, hvor de har rigtig mange spillere, de gerne vil holde i gang, og for Adam Cracknell er det vigtigt at holde sig fit, så hans karriere ikke kommer til at slutte her, siger Esbjerg-formand Søren Mathiasen i pressemeddelelsen.

- For os er der to perspektiver, idet vi dels får en stærk spiller, og dels ser vi et meget stort potentiale i, at vi nu udvider vores netværk til verdens bedste liga.

- Oilers vil givetvis holde øje med deres spiller, og dermed vil vores kampe også være et udstillingsvindue for vores unge danske spillere samt udlændingene på vores team.

Esbjerg Energy har i indeværende sæson spillet to kampe i Metal Ligaen. De er endt med et nederlag i forlænget spilletid til Rungsted Seier Capital og en sejr over Herlev Eagles.

Fredag møder vestjyderne Frederikshavn White Hawks.

/ritzau/