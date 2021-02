Charles Corcoran ramte en modspiller fra Herlev Eagles i hovedregionen. Han har fået seks kampes karantæne.

Esbjerg Energy må resten af grundspillet i Metal Ligaen klare sig uden amerikaneren Charles Corcoran.

Det meddeler ishockeyligaen på sin hjemmeside.

Corcoran er af ligaens Udvalg for Spillersikkerhed blevet idømt seks spilledages karantæne for at have ramt svenske Jesper Thörnberg fra Herlev Eagles i hovedregionen med sin stav.

Episoden fandt sted i tirsdagens møde, hvor Corcoran ramte en modstander for at forsvare en holdkammerat, der netop var blevet tacklet.

- Min reaktion var at forsvare min holdkammerat. Jeg fortryder ikke, at jeg forsvarede min holdkammerat, men jeg fortryder, hvordan det foregik, siger han i sin forklaring på ligaens hjemmeside.

Amerikaneren beklager episoden.

- Jeg vil gerne benytte lejligheden til at undskylde min handling i kampen i aftes (tirsdag, red.). Det er ikke sådan, jeg er som spiller eller person, forklarer han.

Ifølge udvalget kan handlingen "opfattes som et bevidst forsøg på at skade en modspiller".

- Handlingen er af en karakter, hvor den fejlende spiller burde vide, at handlingen ville udsætte den direkte modspiller for betydelig skadesrisiko, skriver Udvalg for Spillersikkerhed i sin afgørelse.

Jesper Thörnberg har ifølge TV2 fået én spilledags karantæne for tacklingen forinden. Han er dog siden blevet meldt ude på ubestemt tid med en hjernerystelse.

