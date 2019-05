Morten Madsens kontrakt med Timrå er udløbet, og det er et åbent spørgsmål, hvad der skal ske i næste sæson.

Han har været til VM hele 14 gange og spillet mere end 200 landskampe for Danmark.

Men på klubplan er det lige nu usikkert, hvad fremtiden bringer for forwarden Morten Madsen.

Kontrakten med den svenske klub Timrå er udløbet, og telefonen har ikke ligefrem været rødglødende med jobtilbud, siden klubsæsonen sluttede.

- Det er et godt spørgsmål, hvad der skal ske. Lige nu tænker jeg bare, at jeg gerne vil fortsætte med at spille ishockey.

- Men det er ikke, fordi pladserne hænger på træerne. Jeg regner med, at min agent er i gang med at arbejde på sagen, siger Morten Madsen.

Som teenager blev han draftet af Minnesota Wild og rejste efterfølgende til Nordamerika. Men det lykkedes ham ikke at kæmpe sig ind i NHL.

Siden gik turen over Sverige til Tyskland, og i de seneste tre sæsoner har den 32-årige københavner været tilbage i svensk ishockey.

Men det er langt fra givet, at Morten Madsen og familien skal blive i Sverige efter sommerferien.

- Nej, ikke nødvendigvis. Men jeg har en kone og to børn, som jeg skal tænke på, så jeg kan ikke bare tage til et hvilket som helst land.

- Det er en svær beslutning. Men lige nu har jeg ikke rigtig noget at vælge imellem, så det er jo i virkeligheden ikke særlig indviklet, siger Morten Madsen.

Han spiller sin landskamp nummer 214 lørdag mod USA. Dermed er han den mest landsholdserfarne i den danske VM-trup foran Stefan Lassen og Julian Jakobsen.

/ritzau/