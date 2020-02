»Jeg følte, at jeg var klar til at tage det sidste skridt. Helt overrasket var jeg ikke, da jeg fik chancen. Alligevel var det en nærmest surrealistisk oplevelse pludselig at stå på verdens største hockeyscene. Jeg har drømt om NHL, siden jeg som dreng løb rundt hjemme i haven og spillede med en tennisbold.«

Alexander Trues barndomsdrøm gik forleden i opfyldelse, og den 22-årige San Jose Sharks-playmaker skrev sig ind i historien som den 14. danske NHL-spiller.

Et svimlende stort antal for en lille hockeynation som Danmark. Den første var Frans Nielsen. Han debuterede for New York Islanders for 13 år siden og spiller i dag for Detroit Red Wings.

To af Sharks’ normale centerspillere var skadet, og Alexander True slog til, da han blev hentet op fra farmerholdet San Jose Barracuda til udekampene mod Calgary Flames og Edmonton Oilers.

Alexander True (nummer 70) i duel med Korbinian Holzer i en kamp mellem San Jose Sharks og Anaheim Ducks. Foto: Harry How Vis mere Alexander True (nummer 70) i duel med Korbinian Holzer i en kamp mellem San Jose Sharks og Anaheim Ducks. Foto: Harry How

I en skuffende sæson hentede San Jose Sharks to meget velkomne sejre på henholdsvis 3-1 og 6-3, og den 1,96 meter høje, hårdtarbejdende tovejscenter imponerede i tredjekæden med amerikaneren Stefan Noesen og svenskeren Melker Karlsson og blev noteret for sit første NHL-point med en assist mod Oilers.

»San Jose Sharks spiller en meget vigtig kamp på hjemmebane mandag mod Calgary (natten til tirsdag dansk tid, red.). Skal vi stadig tro på en plads i playoff, må vi ikke tabe særlig mange kampe. Jeg har ikke fået noget at vide, om jeg er med. Vi trænede i formiddags med de samme kæder som i Calgary og Edmonton, så jeg håber selvfølgelig,« siger Alexander True.

Den nybagte NHL-spiller debuterede som 16-årig for Rungsted i den danske liga som en af sin generations største talenter. Og han er nu i gang med sin sjette sæson i Nordamerika.

Alexander True er søn af den mangeårige landsholdskæmpe og medlem af dansk ishockeys Hall of Fame, Søren True, som i 1986 blev draftet af New York Rangers og selv spillede fire sæsoner i Nordamerika. I B.T.s øjne havde han kvalifikationerne til NHL, men opringningen kom aldrig.

Den danske ishockeyspiller Alexander True jubler over en scoring mod Canada ved junior-VM i 2016. Foto: LEHTIKUVA Vis mere Den danske ishockeyspiller Alexander True jubler over en scoring mod Canada ved junior-VM i 2016. Foto: LEHTIKUVA

»Min far har trænet mig i Rungsted i næsten alle mine ungdomsår og været en fantastisk hjælp på alle måder. Vi taler meget sammen efter kampene. Den opbakning, jeg får, er utrolig vigtig,« siger Alexander True.

»Hvad der glædede mig efter min NHL-debut var de mange gratulationer fra familie, venner og holdkammeraterne i Barracuda. Her spiller jeg sammen med Joachim Blichfeldt, som i år har spillet tre kampe i NHL og gav mig gode råd om, hvordan jeg skulle tackle presset og nervøsiteten. Der er stor forskel på AHL og NHL. Joachim og jeg bor i samme lejlighed i San Jose. Det er dejligt at tale dansk herovre i Californien.«

En anden nær ven er Winnipeg Jets-stjernen Nikolaj Ehlers, som også er Alexander Trues fætter.

»Når Nikolaj er i San Jose (Sharks og Barracuda spiller i samme hal, red.), mødes vi til middag eller hænger ud sammen. Han har gjort det fantastisk og er en stor inspiration for mig,« siger Alexander True.

Alexander True, til venstre, jubler sammen med Markus Jensen og Mathias From efter en kamp ved junior-VM i 2016 mod Canada. Foto: Kimmo Brandt Vis mere Alexander True, til venstre, jubler sammen med Markus Jensen og Mathias From efter en kamp ved junior-VM i 2016 mod Canada. Foto: Kimmo Brandt

Inden NHL-debuten har han spillet 40 kampe for San Jose Barracuda i AHL i denne sæson med en score på 25 point (11 mål og 14 assist).

Han har haft nogle gode sæsoner i San Jose Barracuda og imponeret med en stor arbejdsindsats. En holdspiller med stort H.

»Jeg er god i defensiven og i box- og powerplay og kan lide arbejdet rundt om målet i angrebszonen og lave de beskidte mål,« siger han.

Alexander Trues lillebror, Oliver, 19, var sidste år med til at vinde ”The Double” med Rungsted Seier Capital og spiller i denne sæson for Odense Bulldogs.