Den danske ishockeyspiller Lars Eller indtog en hovedrolle, da Capitals besejrede Carolina Hurricanes.

Den danske ishockeyspiller Lars Eller lavede både et mål og en assist, da Washington Capitals natten til lørdag besejrede Carolina Hurricanes med 4-3 i et tæt NHL-opgør.

Men kampen vil også blive husket for en mageløs redning af Hurricanes-målmanden Petr Mrazek på et forsøg fra danskeren.

I et kontraangreb var Capitals pludselig tre spillere mod en, og pucken endte hos danskeren, som hamrede den mod målet, men den tjekkiske målmand opfangede det hårde skud med sin gribehandske.

Efter en første periode uden mål satte Richard Panik gang i scoringen for Capitals knap tre minutter inde i anden periode på en aflevering fra Lars Eller.

Evgeny Kuznetsov fordoblede føringen før tredje periode, som blev den mest målrige med fem scoringer. Deriblandt en af Lars Eller til 3-1 for Capitals.

Washington Capitals havde inden aftenens kamp for første gang i denne sæson tabt to kamp i træk i regulær spilletid. Holdet ligger nummer et i Eastern Conference foran Boston Bruins. Begge klubber har spillet 42 kampe.

Detroit Red Wings med den danske veteran Frans Nielsen er derimod isoleret som bundproppen i Eastern Conference efter et nyt nederlag natten til lørdag. På udebane tabte holdet 1-4 til Dallas Stars.

Red Wings har på sidstepladsen 23 point efter 42 kampe. New Jersey Devils er næstsidst med 36 point for 40 kampe.

/ritzau/