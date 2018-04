Washington Capitals' 3-1-sejr over Pittsburgh Penguins sikrede klubben førstepladsen i Metropolitan Division.

Pittsburgh. Washington Capitals med danske Lars Eller på holdet er sikker på endnu en gang at slutte på førstepladsen i Metropolitan Division, når grundspillet i verdens bedste ishockeyliga, NHL, er slut.

Med en 3-1-sejr på udebane over Pittsburgh Penguins kan holdet nemlig ikke længere indhentes på duksepladsen.

Det er tredje år i træk, at hovedstadsklubben vinder divisionen.

Lars Eller fik godt 15 minutter på isen i søndagens kamp, men markerede sig ikke på pointtavlen.

I stedet markerede målmand Phillip Grubauer sig som en af udeholdets bedste, da han præsterede 36 redninger i kampen.

Kampen blev også en milepæl for Washingtons russiske legende, Alex Ovechkin, der spillede sin grundspilskamp nummer 1000 i NHL.

Ovechkin fik dog heller ikke lov til at score point i sin jubilæumskamp.

Washingtons målscorere blev i stedet T.J. Oshie, Dimitry Orlov og Tom Wilson.

Med sejren i Metropolitan Division har Washington sikret sig hjemmebanefordel i de to første runder af slutspillet.

Pittsburgh er ligesom Washington klar til slutspillet. Holdet havde indtil søndag blot tabt en enkelt kamp på hjemmebane siden 4. januar.

Og hjemmeholdet havde da også flere muligheder for at tage sejren, men formåede ikke at score i nogen af holdets fem powerplays i kampen.

/ritzau/