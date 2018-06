Washington Capitals vandt tidligt søndag morgen 3-1 hjemme over Vegas Golden Knights og fører nu 2-1 i serien.

Washington. Washington Capitals med danske Lars Eller på holdet er kun to sejre fra Stanley Cup-trofæet i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Det står klart, efter at hovedstadsklubben tidligt søndag morgen besejrede Vegas Golden Knights 3-1 på hjemmebane.

Efter at sensationsholdet fra Las Vegas vandt det første opgør i serien, har Washington vundet de seneste to kampe.

Dermed kan Washington give sig selv en matchbold, hvis det lykkes at vinde på hjemmebane i kamp fire, der spilles mandag aften amerikansk tid.

Danske Lars Eller var på isen i godt 20 minutter for hjemmeholdet og var dermed den mest benyttede offensive spiller for Washington.

Efter at have scoret og leveret to assister i kamp to lykkedes det dog ikke danskeren at markere sig på pointtavlen i kamp tre.

I stedet var det igen Washingtons russiske stjerne Alex Ovechkin, der fik tilskuerne til at juble, da han bragte hjemmeholdet foran kort inde i anden periode.

Godt ti minutter senere udbyggede hans landsmand Evgeny Kuznetsov føringen med sin 12. scoring i slutspillet.

Tomas Nosek bragte spændingen tilbage i kampen, da han tre minutter inde i tredje periode reducerede til 1-2 for gæsterne.

Men et forsvarskoks betød, at Jay Beagle med sin anden assist i kampen kunne sætte Devante Smith-Pelly i scene til 3-1-scoringen seks minutter før tid.

Vegas Golden Knights erstattede i kampens sidste minutter sin målmand med en ekstra forward i forsøget på at få reduceret.

Det lykkedes dog aldrig udeholdet at komme tættere på sejren i Washington.

/ritzau/