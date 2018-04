Lars Eller scorede det sidste mål i Washington Capitals' 6-3-sejr over Bjorkstrands Columbus Blue Jackets.

Columbus. Lars Eller og Washington Capitals er videre til næste runde i slutspillet i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Det står klart, efter at hovedstadsklubben natten til tirsdag på udebane slog Columbus Blue Jackets 6-3 og dermed vandt serien 4-2.

Lars Eller fik lov til at cementere sejren for Washington, da han med 15 sekunder tilbage af kampen kunne sende pucken i et tomt mål til slutresultatet.

Forinden havde Columbus' dansker, Oliver Bjorkstrand, stået for en assist til 3-5.

Det blev dog kun en kosmetisk reducering, og Bjorkstrand kan nu komme i betragtning til det danske ishockeylandshold, når der afholdes VM på hjemmebane i begyndelsen af maj.

Til gengæld skal Lars Eller ud i mindst fire kampe mere, når holdet i næste runde af slutspillet står over for Pittsburgh Penguins.

Det bliver et møde med de seneste to sæsoners Stanley Cup-mestre, der i begge mesterskabssæsoner har slået Washington ud af slutspillet.

Washington lignede et hold, der ville ryge ud af første runde af slutspillet mod Columbus, der vandt begge de første kampe i Washington i overtid.

Men holdet formåede at vende skuden og vandt derefter fire kampe på stribe.

I kamp seks tog Washington føringen på et mål af Dmitrij Orlov 12 minutter inde i første periode.

Columbus fik udlignet, men to mål af Washingtons russiske stjerne Alex Ovechkin bragte igen udeholdet på sejrskurs inden tredje periode.

Pierre-Luc Dubois fik reduceret for hjemmeholdet, men Columbus kom aldrig tættere på sejren, da Washington svarede igen med to hurtige mål - hvoraf det ene faldt i undertal.

I de døende sekunder erstattede hjemmeholdet målmanden med en ekstra angriber. Det udnyttede Lars Eller, da han opfangede pucken i egen forsvarszone og sendte den i det tomme mål.

/ritzau/