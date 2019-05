Landstræneren kalder første periode mod USA for et kollektivt kollaps og måtte tale dunder i pausen.

Landstræner Heinz Ehlers lægger ikke skjul på sin skuffelse over det kollaps, der ramte det danske ishockeylandshold i første periode af VM-kampen mod USA, som vandt 7-1.

Efter en god start faldt det danske hold sammen i periodens sidste halvdel, hvor amerikanerne scorede fire gange, og det har landstræneren svært ved at acceptere.

- Det er bare at være ærlig og sige, at vi kollapsede totalt ved amerikanernes første mål. Det hang desværre ved i resten af første periode, og det bliver svært, når man er bagud 0-4, siger Ehlers.

Han erkender, at han måtte hæve stemmen i den første periodepause i forsøget på at få sit hold på ret kurs.

- Jeg er ekstremt skuffet over, hvor mange der slog op i banen på det tidspunkt. Det må jeg bare sige.

- Det var et kollektivt kollaps, og det er bare ikke godt nok. Vi tabte jo hovedet fuldstændig. Kiggede puck i egen zone i stedet for at dække sin mand, siger landstræneren.

Danmark startede ellers fint, spillede aggressivt og skabte en lille håndfuld gode muligheder i kampens indledning.

Men en fejl af den danske tredjekæde gav efter ti minutters spil pludselig to amerikanere frit løb mod Simon Nielsens mål, og så var nedturen i gang.

- Når backen går dybt ned i zonen, er der en forward, der skal trække tilbage, og der havde vi simpelthen ikke nok disciplin.

- Vi lavede nogle kæmpe taktiske fejl, som er ekstremt frustrerende, fordi vi havde vist tingene på video fra de andre kampe, som USA har spillet, siger Ehlers.

Han er dog nogenlunde tilfreds med den reaktion, de danske spillere viste efter den sløje første periode. Det lykkedes trods alt at undgå den totale ydmygelse.

- Spillerne kiggede hinanden i øjnene i pausen og blev enige om, at det fandeme ikke var godt nok. Det kunne blive ekstremt ydmygende, hvis vi ikke tog os sammen, siger den danske landstræner.

Med nederlaget har Danmark fem point for fem kampe.

/ritzau/