Heinz Ehlers går systematisk til værks på ishockeylandsholdet og får en assistent med samme smag for detaljer.

København. De danske ishockeylandsholdsspillere kan godt belave sig på forandringer, når de møder ind til næste landsholdssamling.

Den nye landstræner, Heinz Ehlers, vil nemlig gribe tingene anderledes an end forgængeren, Jan Karlsson, der har haft jobbet i de seneste fem år.

- Jeg kommer til at gå anderledes til værks, end man har gjort tidligere. Det handler blandt andet om forberedelsen til kampene, siger Heinz Ehlers, som vil lægge tungere vægt på video og analyse af modstanderne.

Derudover er det planen, at den danske tilgang til spillet bliver lidt mere defensiv.

- Det giver ingen garanti for, at det kommer til at gå bedre, men jeg har bare en anden måde at gøre tingene på, lyder det fra 52-årige Ehlers.

Den metodiske tilgang til jobbet ses også i valget af assistenten Jens Nielsen, som ud over at være tidligere landsholdskollega med Ehlers også deler hans interesse for detaljer.

- Jeg har stor respekt for Jens' knowhow, for han er lige så nørdet, som jeg selv er. Jeg kan godt lide, at folk går op i ishockeyen.

- Det er ikke sådan, at vi er bedste kammerater. Men vi omgås fint med hinanden og har spillet sammen i en del år i Leksand. Desuden havde jeg Jens som spiller, da jeg var træner i Aalborg, siger Ehlers.

Landsholdet bliver i de kommende to år en deltidsbeskæftigelse for den nye landstræner, der er cheftræner for SCL Tigers i Langnau i Schweiz.

En konstruktion, man kender fra Nikolaj Jacobsen og det danske håndboldlandshold, men det er ingen optimal løsning, erkender Ehlers.

- Det er vi alle fuldkommen bevidste om. Det kommer til at give nogle udfordringer, men det må vi løse, siger han.

Han overtager et landshold, der i modsætning til i hans egen aktive tid er etableret A-nation.

Men man kan ikke tage pladsen i det fineste selskab for givet, fastslår han.

- Vi er i en svær gruppe til næste års VM. Vi har mange spillere, der er ved at komme op i årene og som begynder at få familie. Så kan det godt være, at interessen daler en lille smule.

- I forhold til Sverige, der vandt VM i år, er vores gennemsnitsalder en hel del højere. Der giver udfordringer, og det gør mig spændt. Det er ikke som at komme ind til et selvspillende piano, siger Heinz Ehlers.

