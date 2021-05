Et højst besynderligt ishockey-VM, hvor den eneste kontakt under turneringen mellem holdet og medierne er via videosamtaler.

På grund af coronasituationen er den planlagte træningskamp i Riga mellem Danmark og Italien for længst aflyst.

De danske spillere er en lille uge i delvis isolation i den lettiske hovedstad fra ankomsten på søndag til lørdagens kamp mod Sverige.

Landstræner Heinz Ehlers har sit hold på plads efter fem træningskampe – to mod Tre Kronor og tre mod Norge.

Morten Madsen kommer til Riga fra Sverige på mandag. Den danske forward var med til at sikre Timrå oprykning til SHL efter sejr over Björklöven. Foto: 10750 Erik Mårtensson/TT Vis mere Morten Madsen kommer til Riga fra Sverige på mandag. Den danske forward var med til at sikre Timrå oprykning til SHL efter sejr over Björklöven. Foto: 10750 Erik Mårtensson/TT

Den danske 3-2-sejr i andendagsgildet i Malmø mod Tre Kronor var det største lyspunkt og skrev sig ind i historien som første rødhvide sejr over Sverige. At det langtfra på alle pladser var Sveriges VM-hold, slog ingen skår i glæden.

Den uheldige wing fra tyske Ingolstadt, Frederik Storm, tager med til Riga, men kommer ikke til at spille de første 10-14 dage efter sin knæskade i onsdags mod Norge i Rødovre Centrum Arena.

»Frederik er blevet scannet. Lidt positive har vi lov at være. Jeg håber, at han kan være med i VM efter de første kampe. Morten Madsen kommer fra Sverige og støder til holdet på mandag efter oprykningen med Timrå til SHL,« siger Heinz Ehlers.

Tre spillere fra den seneste samling med de to kampe mod Norge i Rødovre får fredag aften den nedslående besked fra landstræneren, at der ikke bliver plads til dem på VM-holdet.