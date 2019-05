USA har flere verdensstjerner med til VM, men Danmark er ikke uden chance, mener landstræner Heinz Ehlers.

Det er nogle af ishockeysportens allerstørste navne, det danske landshold kommer til at dyste imod i lørdagens VM-kamp mod USA.

Alt andet end en dansk sejr vil gøre håbet om en plads i kvartfinalen til ren teori, men landstræner Heinz Ehlers ser muligheder for en overraskelse.

- De har nogle fantastiske individualister med: Jack Eichel, Johnny Gaudreau, Patrick Kane. Vi skal nok ikke tage for mange udvisninger, så de kan stå og spille den rundt.

- Alligevel tror jeg, at de passer os bedre, end finnerne gør. Finland havde lidt flere holdspillere, der spillede i et højere tempo, end jeg har set tidligere, siger Heinz Ehlers.

At de amerikanske stjerner kan tabe koncentrationen, så man i åbningskampen mod de slovakiske værter, som vandt 4-1. Onsdag lukkede USA tre mål ind mod Storbritannien.

Omvendt har danskerne ikke haft specielt gode erfaringer med USA i de senere år. Det blev 2-7 i Köln i 2017 og 0-4 sidste år i Herning.

- Det er et pænt godt hold, men jeg kan da huske, at vi kun tabte 0-1 til dem i Tjekkiet i 2015, siger forwarden Jesper Jensen.

- Vi skal have marginalerne på vores side, hvis vi skal følge med de store nationer. Det har vi ikke helt haft mod USA de sidste år, fastslår han.

Landsholdets mest erfarne mand, Morten Madsen, mener, at danskerne skal bruge indsatsen i Finland-kampen som inspiration.

- Hvis vi bringer den samme arbejdsindsats, som vi leverede mod finnerne, så giver vi os selv en chance.

- De spiller til dagligt på et højere niveau end mange af os. For os gælder det om at være endnu mere disciplinerede i alt fra taktik til udvisninger, siger Morten Madsen.

Danmark har før lørdagens kamp fem point for fire kampe. USA har otte point.

/ritzau/