Nikolaj Ehlers udlignede til 1-1, da Winnipeg Jets natten til lørdag slog Anaheim Ducks i NHL.

Winnipeg. Den danske ishockeyspiller Nikolaj Ehlers kom på scoringstavlen for 28. gang i sæsonen, da hans hold, Winnipeg Jets, natten til lørdag hjemme slog Anaheim Ducks 3-2 i NHL.

Sejren, der blev sikret i overtid, markerede en milepæl for Winnipeg Jets, da holdet nu har 100 point i Western Conference. Det er et point mere end den tidligere klubrekord for grundspillet.

Hjemmebanesejren betød samtidig, at canadierne nu er det hold i NHL, der har vundet flest kampe på hjemmebane.

Nikolaj Ehlers bragte sig selv i centrum allerede seks minutter inde i kampen, hvor Winnipeg var bagud 0-1. Her afsluttede han et kontraangreb på smukkeste vis, da han sendte pucken ind bag Anaheim-målmanden på assist fra Mark Scheifele.

Samme Scheifele kunne kort inde i anden periode gøre det til 2-1 på forarbejde fra Blake Wheeler.

Da Anaheims Nick Ritchie udlignede midtvejs i tredje periode, måtte kampen afgøres i overtid.

Her blev hjemmeholdets Kyle Connor helten, da han efter tre minutter sendte den afgørende puck i målet.

Med sejren ligger Winnipeg Jets stadig lunt i kampen om at komme med i slutspillet.

Holdet ligger således på en tredjeplads i Western Conference - kun overgået af Vegas Golden Knights og Nashville Predators.

/ritzau/