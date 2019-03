Ishockeylandstræner Heinz Ehlers kalder Jesper Duus' opsigelse som sportschef for en drastisk beslutning.

Landstræner Heinz Ehlers ærgrer sig over, at han må undvære sportschef Jesper Duus under det forestående ishockey-VM.

Mandag opsagde Duus sin stilling som sportschef i Danmarks Ishockey Union (DIU), hvilket betyder, at Duus fratræder jobbet med udgangen af april - ti dage før VM i Slovakiet.

- Jeg er overrasket over, at det sker nu. Mit samarbejde med Jesper Duus har været rigtig godt, og vi har kendt hinanden i snart 40 år.

- Derfor ved jeg præcis, hvad han står for, og det gør mig rigtig træt af det. Det er en drastisk beslutning, han har truffet, siger Heinz Ehlers til DR Sporten.

Jesper Duus begrunder opsigelsen med, at jobbet har indeholdt for mange administrative opgaver. Det er mindre end halvandet år siden, at han blev ansat som sportschef.

- Det har drejet sig for meget om administration i stedet for at udvikle sporten, forklarer han til DR Sporten.

Sportschefen har dog tilbudt at fortsætte til efter VM, men det har ishockeyunionen ifølge DR Sporten afvist.

VM spilles i Slovakiet fra 10. til 26. maj.

/ritzau/