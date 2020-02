Efter fem tabte kampe i træk kom Winnipeg Jets tilbage på vindersporet - blandt andet med dansk assist.

Fem tabte kampe i træk har gjort ondt på NHL-holdet Winnipeg Jets' bestræbelser på at komme i slutspillet, selv om holdet stadig er med i kampen om en af de eftertragtede pladser.

Men natten til søndag dansk tid kom Nikolaj Ehlers og co. tilbage på rette spor med en sejr på 5-2 - endda over de forsvarende mestre og det øjeblikkelige tophold i Western Conference, St. Louis Blues.

Ehlers bød ind med en assist til kampens sidste scoring kort før tid.

Winnipeg var foran 3-0 efter de første to perioder, men to scoringer af gæsterne på to et halvt minut godt midtvejs i sidste periode bragte spændingen tilbage.

Hjemmeholdet stod dog imod presset og afgjorde det hele med to mål i slutfasen, da mestrene satsede offensivt.

Winnipeg er nummer ti i Western Conference efter 53 af de 82 kampe i grundspillet. De otte bedste hold fra hver konference går i slutspillet.

Oliver Bjorkstrand kom på måltavlen for Columbus Blue Jackets, men det rakte ikke til sejr, da Buffalo Sabres vandt 2-1 efter overtid.

Columbus indtager syvendepladsen i Eastern Conference efter 52 kampe.

/ritzau/