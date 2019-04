Nikolaj Ehlers og hans hold må se sig slået ud af den nordamerikanske ishockeyligas slutspil efter nederlag.

Den danske ishockeystjerne Nikolaj Ehlers og hans hold, Winnipeg Jets, er ude af NHL's slutspil efter endnu et nederlag.

Winnipeg led natten til søndag et 2-4-nederlag i den sjette kamp mod St. Louis Blues.

Dermed er St. Louis det første af de to hold, der har nået fire sejre i den første slutspilsrunde og derfor avancerer til næste runde.

Winnipeg indledte serien med to nederlag foran eget publikum, men så ud til at være kommet tilbage på sporet ved at vinde de to næste opgør i St. Louis.

Men da de to hold natten til fredag på ny tørnede sammen i Winnipeg, gik det galt for hjemmebaneholdet, der tabte 2-3 til gæsterne.

Og natten til søndag er det ikke gået meget bedre for Winnipeg. St. Louis startede ud med et mål allerede 23 sekunder inde i kampen og øgede til 2-0 i anden periode.

I tredje periode forøgede St. Louis forspringet med endnu et mål.

Det så ud til at vække Winnipeg, der hen mod kampens slutning nåede at komme på måltavlen to gange.

Det var dog ikke nok til at udligne, hvormed kampen endte 3-2 til St. Louis, og Winnipeg må se sig slået ud af den nordamerikanske ishockeyligas slutspil.

