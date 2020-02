Nikolaj Ehlers scoring for Winnipeg Jets var ikke nok til en sejr mod Lars Eller og Washington Capitals.

Nikolaj Ehlers udmærkede sig med både scoring og assist, da der var danskeropgør i toppen af verdens bedste ishockeyliga, NHL, natten til onsdag dansk tid.

Ehlers' mål for Winnipeg Jets var ikke nok til en sejr mod Lars Eller og Washington Capitals, der endte med at vinde 4-3-sejr efter straffeslag på Capital One Arena i Washington.

Hjemmeholdet førte 3-0, da Ehlers greb en løs puck og satte den forbi målmand Braden Holtby med knap halvandet minut tilbage af anden periode.

Dermed fik Ehlers Jets på pointtavlen og opløftet til tredje periode, hvor Kyle Connor scorede efter knap ni minutter.

Med lidt over tre minutter tilbage udlignede Mark Scheifele på en assist fra Ehlers, og bragte kampen i overtid. Den endte uden mål, og så blev kampen afgjort på straffeslag.

Her var Ehlers blandt de spillere, som ikke formåede at score, og så endte det med en sejr til Capitals.

Andre danskere var også i aktion i runden.

Der var succes for målmand Frederik Andersen og Toronto Maple Leafs, der tog en 4-3-sejr mod Tampa Bay Lightning.

Mindre vellykket gik det Frans Nielsen og Detroit Red Wings, der tabte 1-4 mod New Jersey Devils.

Den 22-årige Alexander True, der er den seneste dansker til at debutere i NHL, og San Jose Sharks tabte desuden 2-4 mod Philadelphia Flyers på udebane.

/ritzau/