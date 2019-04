Tre uger før VM står det danske ishockeylandshold onsdag og torsdag i henholdsvis Odense og Rødovre foran to interessante, men også svære testkamp mod Sverige.

»Selvfølgelig går vi ind til opgaven med en tro og et håb om, at vi kan vinde. Men det er jo trods alt de regerende verdensmestre, der venter, så jeg vil sige, at det mere handler om at spille på den rigtige måde fremfor resultatet,« siger Heinz Ehlers, der efter sidste års ishockey-VM i Danmark afløste svenskeren Janne Karlsson på landstrænerposten.

I kampen mod Sverige må Heinz Ehlers se bort fra samtlige seks danske NHL-spillere. Men i skrivende stund ligger det kun fast, at Frans Nielsen ikke repræsenterer Danmark ved VM.

»Vi er trætte af, at Frans ikke er med. Det er indiskutabelt, at han ville have kunnet bidrage med en masse. Ved sidste års VM gjorde han en stor forskel. Blandt andet blev vores powerplay et af slutrundens mest effektive,« siger Heinz Ehlers.

Frans Nielsen var i fjor med på det danske ishockeylandshold ved VM på hjemmebane. Her ses han i aktion i en kamp mod Tyskland. Foto: Henning Bagger Vis mere Frans Nielsen var i fjor med på det danske ishockeylandshold ved VM på hjemmebane. Her ses han i aktion i en kamp mod Tyskland. Foto: Henning Bagger

Til gengæld er det ikke umuligt, at han får Mikkel Bødker, der til daglig spiller i Ottawa, med i VM-truppen.

»Mikkel er tilbage i Danmark i weekenden. Desværre har han i et stykke tid været plaget af en skade, så hans deltagelse kommer til at afhænge af, om han bliver klar,« siger Heinz Ehlers.

Hvad angår Lars Eller (Washington), Frederik Andersen (Toronto), Oliver Bjorkstrand (Columbus) og Nikolaj Ehlers (Winnipeg) er det heller ikke afgjort, hvorvidt de spiller VM.

»Eftersom de i øjeblikket er involveret i Stanley Cup-slutspillet, ved vi af gode grunde endnu ikke, om de bliver klar. Men der skal ikke herske den mindste tvivl om, at vi gerne vil have dem alle i aktion. Alt hvad vi kan få af NHL-forstærkning, tager vi imod med kyshånd,« siger Heinz Ehlers.

Ishockeylandsholdets nye landstræner Heinz Ehlers i aktion under en VM-testkamp i sidste uge mod Finland. Foto: Henning Bagger Vis mere Ishockeylandsholdets nye landstræner Heinz Ehlers i aktion under en VM-testkamp i sidste uge mod Finland. Foto: Henning Bagger

Ishockey-VM 2019 VM-turneringen spilles 10.-26. maj i Slovakiet

Pulje A i Kosice: Canada (1 på verdensranglisten), USA (4), Finland (5), Tyskland (8), Slovakiet (10), Danmark (12), Frankrig (13), Storbritanien (22)

Pulje B i Bratislava: Sverige (2), Rusland (3), Tjekkiet (6), Schweiz (7). Norge (9). Letland (11), Østrig (17), Italien (19)

De fire bedste i hver pulje kvalificerer sig til VM's afsluttende cup-turnering, mens det dårligst placerede hold i hver pulje rykker ned i B-gruppen

Han vurderer, at han allerede nu har 85 procent af sin VM-trup på plads.

»Det tegner til. at vi får et stærkt hold med ved slutrunden i Slovakiet, men vi får ingen nemme kampe dernede. I første omgang handler det om overlevelse, hvorefter vi er klar til at tage de næste skridt i turneringen. Et eller andet sted tror jeg dog, at der i gruppen er tre-fire af de deltagende landshold, der tænker det samme, som vi gør. I den indledende pulje må vi erkende, at Canada, USA og Finland nok er i en klasse for sig, mens vi sammen med Tyskland, Frankrig, Slovakiet og Storbritannien formentlig kommer til at kæmpe om den fjerde og sidste adgangsbillet til kvartfinalekampene,« siger Heinz Ehlers og tilføjer:

»VM bliver en kæmpe udfordring. På forhånd er jeg mere spændt end nervøs. I forhold til tidligere stiller vi denne gang med et yngre hold med flere VM-debutanter. Det vidste vi egentlig godt, ville være en mulighed, men tidspunktet havde ikke behøvet være allerede nu. Sådan er det, og et eller andet sted synes jeg, det er fint, at der kommer nye, sultne kræfter til. Men det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har modtaget flere afbud, end jeg havde håbet.«

Mens landsholdet under Janne Karlsson var defensivt indstillet, vil det under Heinz Ehlers' ledelse få et andet udtryk.

Heinz Ehlers afløste i fjor svenskeren Janne Karlsson som ny træner for det danske ishockeylandshold. Foto: Henning Bagger Vis mere Heinz Ehlers afløste i fjor svenskeren Janne Karlsson som ny træner for det danske ishockeylandshold. Foto: Henning Bagger

Blå bog Heinz Ehlers Født: 3. marts 1966 i Aalborg

Ægtestand: gift og far til to sønner (Nikolaj spiller i NHL-klubben Winnipeg Jets)

Trænerkarriere: Aalborg (2005-2996), EHC Biel (2007-2009), SC Langenthal (2009-2012), Lausanne HC (2013-2016), SCL Tigers (2016-), Danmarks A-landshold (2018-)

»I sidste uges to landskampe mod Finland kunne jeg gode lide den fart og intensitet, vi spillede med. Selvom vi tabte, var det en positiv oplevelse. I forhold til tidligere vil vi fremover gerne være en smule mere aggressive og sidde tættere på modstanderen. Det handler lidt om, at man mod de stærkere ishockeynationer kan stoppe deres angreb lidt højere oppe på banen,« siger Heinz Ehlers.

Sideløbende med sit landstrænerjob vil han fortsætte med et være træner i den schweiziske klub SCL Tigers, hvor hans primære arbejdsfokus ligger.

»Da jeg op til sidste års VM sagde ja til at være Janne Karlssons assistent, havde jeg ingen intentioner om at overtage hans job som landstræner. Jeg syntes ikke, det passede så godt med mit klubtrænerjob, hvor jeg i mange år har haft mulighed for at lade batterierne op i den kampfrie sommerperiode. Men jeg sagde ja til at blive landstræner, da jeg var stolt over, at jeg endelig blev tilbudt jobbet. Havde jeg sagt nej, risikerede jeg, at der kunne komme til at gå mange år, inden tilbuddet måske ville komme igen,« siger Heinz Ehlers.

Efter de næste dages landskampe mod Sverige skal Danmark før VM-åbningskampen i Kosice 11. maj mod Frankrig spille testkampe på udebane mod henholdsvis Norge og Østrig.