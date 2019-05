De danske ishockeyspillere kommer til at se en masse video på den kampfri mandag.

Ved VM på hjemmebane sidste år var overtalsspillet, powerplay, det danske ishockeylandsholds absolut farligste våben.

Efter to kampe i dette års turnering har holdet slet ikke fundet de samme takter i den vigtige disciplin.

I søndagens 1-2-nederlag til Tyskland var der ellers masser af perioder i overtal, men ingen af dem blev udnyttet, og danskerne havde til tider svært ved overhovedet at få etableret et reelt angrebsspil.

- Som jeg ser det, blev pucken spillet lidt for dårligt rundt, og vores puckomgang var for langsom.

- Puckkontrollen og afleveringerne var for dårlige. Det kan vi kun håbe, bliver bedre fremover, siger landstræner Heinz Ehlers.

Spillerne kan forvente at skulle bruge noget af den kampfri mandag på at se video i håbet om at finde løsningen på problemet.

- Vi gør det, som vi også gjorde sidste år, hvor vi havde et fantastisk powerplay kørende: Vi viser en masse video.

- Ikke bare af, hvordan modstanderne stiller op i undertal, men også af vores eget powerplay. Så kan vi håbe, drengene lærer af det, siger Heinz Ehlers.

Han er også utilfreds med mængden af udvisninger mod Tyskland. Og frem for alt, at flere af forseelserne blev begået på ufarlige steder på banen.

- De tre første udvisninger var alle i offensiv zone. Det gør man ikke i ishockey. Det er meget frustrerende at se på, lyder det fra landstræneren.

Nicklas Jensen fik alene hele tre udvisninger. Men Ehlers kommer den uheldige forward til undsætning. Den ene af turene i skammekrogen var helt hen i vejret, mener han.

- Den han fik for "diving" (film, red.), det er det mest tynde lort, jeg har set. Vi har set den adskillige gange på video, og han blev totalt bortdømt, siger Heinz Ehlers.

Danmark har to point efter de første to VM-kampe.

/ritzau/