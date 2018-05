Winnipeg Jets og danske Nikolaj Ehlers er et skridt nærmere den eftertragtede Stanley Cup.

Winnipeg Jets er videre til semifinalen i slutspillet i NHL, efter holdet natten til fredag dansk tid besejrede Nashville Predators med 5-1.

For Winnipeg Jets scorede Paul Stastny og Mark Scheifele hver to mål, mens Tyler Myers stod for et mål. P. K. Subban scorede Nashville Predators eneste mål.

Nikolaj Ehlers lavede en assistent til Winnipeg Jets' første mål.

Dermed skal det danske landshold kigge langt efter yderligere NHL-forstærkning under dette års VM, der netop nu spilles i Herning.

Et Winnipeg-nederlag ville åbne VM-døren for Nikolaj Ehlers. I stedet kæmper han og holdet videre om trofæet i verdens bedste ishockeyliga.

22-årige Nikolaj Ehlers debuterede i NHL i 2015 for Winnipeg Jets.

Han har senere forlænget sin kontrakt med syv år og vil fra sommeren 2018 til 2025 modtage årslønninger på seks millioner dollar, svarende til cirka 37,5 millioner kroner.

Natten til søndag dansk tid møder Winnipeg Jets Vegas Golden Knights i NHL-semifinalen.

/ritzau/